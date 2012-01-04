Egzersiz okul başarısını artırıyor



T24 -

Çocukların egzersiz yapıp fiziksel aktivitelerde bulunması okul başarısını olumlu yönde etkiliyor. NTV'nin haberine göre; Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Güney Afrika'da yapılan toplam 14 araştırmanın sonuçları böyle söylüyor.Araştırmalar, fiziksel aktivite ile okul başarısı arasındaki olumlu ilişkiyi ortaya koydu.Araştırmalar çerçevesinde, 6-18 yaş arası binlerce öğrencinin egzersiz alışkanlıkları ve okul başarıları incelendi.Sonuçlar, egzersizin beyne kan ve oksijen akışını artırarak konsantrasyonu güçlendirdiğini ortaya koydu.Buna göre, düzenli olarak yapılan fiziksel aktiviteler, stresi azaltırken, öğrencilerin dersleri konusunda daha disiplinli davranmasına da katkıda bulunuyor.Araştırmaları değerlendiren Hollandalı uzmanlar da çocukların günde en az bir saatlerini fiziksel aktivite ile geçirmelerinin yararı konusunda hem fikir.Konunun uzmanları, hangi tür fiziksel aktivitenin ne kadar süreyle yapılması gerektiği konusundaki araştırmalarına ise devam ediyor.