Egzersiz mutlu ediyor

Egzersiz yapan kişi kendisini daha enerjik ve mutlu hissediyor. Egzersizlerle güçlenen bağışıklık sistemi hastalıklara karşı vücut direncini arttırıyor. Hastaların iyileşme süresini kısaltıyor ve iş verimini yükseltiyor. Yürüyüş en ideal egzersiz türü.



Düzenli yapılan orta şiddetteki ılımlı egzersizler hastalıklardan korunma, hastalık halinden kurtulma ve yaşam kalitesini yükseltmede önemli rol oynuyor. Gaziantep Üniversitesi (GAZİ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kürşat Karacabey Bugün gazetesine yaptığı açıklamada, egzersizin hastalıktan korunmada etkin rol oynadığını ve sağlığı olumlu yönde etkilediğini söyledi.



Kemik kitlesi artar



Egzersizin fiziksel olduğu kadar ruhsal sağlık için de önemli olduğunu, yapılan araştırmaların egzersiz yapan kişilerin yapmayanlara göre pek çok açıdan daha sağlıklı olduğunu ortaya koyduğunu dile getiren Karacabey, şöyle konuştu:



''Osteoporozun gelişimini yavaşlatmak açısından egzersiz çok etkili. Kadınların ergenlik çağından önce egzersize başlaması gerekiyor. Bu dönemden itibaren kemik kitlesi artar. 20-30 yaş arasında kemik kitlesi artışı sabitlenir. Düzenli ve bedeni çok fazla yormayacak egzersizler çok ileri yaşlardaki kişiler için bile faydalıdır. Jogging, yürüyüş, aerobik step, dans, tenis ve basketbol gibi egzersizler kemik kitlesinin sağlıklı gelişiminde önemli rol oynar ve kemik kitlesinin maksimal düzeye ulaşmasına katkı sağlar.''



Hipertansiyon riski



Karacabey, bilimsel çalışmaların düzenli egzersizin kan akımını düzenlediğini ve korumaya yardımcı olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Durağan yaşam tarzı sürdürenlerin, sporculara göre yüzde 35 daha fazla hipertansiyon riskine sahip olduğu da belirtiliyor.



Özgüveni geliştiriyor



Düzenli ve ağır olmayan egzersiz üst solunum yolu enfeksiyonu sıklığını azaltıyor. Ayrıca bu tür egzersizler kalp hastalığı, şişmanlık, insüline bağlı olmayan diyabet, yüksek tansiyon ve osteoporoz gibi hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde, vücut ağırlığının kontrolü ve organizmanın strese karşı direncini arttırmada önemli rol oynuyor. Karacabey, egzersiz yapan kişilerin kendisini daha enerjik hissettiğini, tembellikten uzaklaştığını, sakinleştiğini ve hayata daha mutlu baktığını ifade etti.



Egzersiz yapmanın öz güvenin gelişmesinde etkili olduğunu, organizmayı bedensel ve ruhsal streslerin yıpratıcı etkisinden koruduğunu ve kişilerin kendisine güvenini arttırdığı da belirtiliyor. Karacabey, egzersizlerle güçlenen bağışıklık sisteminin hastalıklara karşı vücut direncini arttıracağını, hastaların iyileşme süresini kısaltacağını ve iş verimini yükselteceğini vurguladı.



Kemik erimesini sporla aşın



Amerikan Spor Hekimliği Derneği sağlıklı insanların haftanın beş günü orta düzeyde ya da üç günü ciddi düzeyde aerobik egzersizlerin yanı sıra haftanın iki günü kuvvet egzersizi yapılmasını öneriyor. Kişinin haftada toplam en az 2,5 saat orta düzeyde (veya 1 saat 15 dakika ciddi düzeyde) aerobik egzersiz ve bunun yanı sıra toplam 20 civarı kuvvet egzersizi yapmış olması gerekir (aerobik egzersizlerin onar dakikadan kısa olmaması gerekir). Kemik erimesi riski yüksek olan kadınlarda kemik yoğunluğunu artırmaya yardımcı olan en önemli spor ise yürüyüş. Bel egzersizleri, özellikle bel ağrıları olan hastalarda yararlı. Ayrıca boyun-sırt ağrıları da düzenli egzersizle giderilebiliyor.

