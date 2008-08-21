Egzersiz erken doğumu önlüyor

Gebelikte yapılan egzersiz, hem erken doğum riskini azaltıyor, hem de doğumdan sonra tekrar normal kiloya dönülmesine kolaylık sağlıyor.



Egzersiz yapan anne adaylarında gebeliğe bağlı şikayetler (uykusuzluk, bel ağrıları, bacaklarda kasılmalar, basur, varis gibi) daha az görülüyor.



Gebelikte düzenli yapılan egzersizin annenin doğum sonrası " toparlanma" ve kendine gelme" sürecini hızlandırdığını ifade eden Acıbadem Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. H. Alper Tanrıverdi, düzenli egzersizin erken doğum ve sezaryen ile doğum riskini azalttığını belirterek sözlerine şöyle devam etti:



Egzersiz ağrı kontrolünü sağlıyor



"Gebeliği boyunca fiziksel olarak aktif olan kadınların doğum süreçleri daha kısa sürüyor ve daha az komplikasyonla karşılaşıyorlar. Egzersiz, özellikle normal doğum yapmayı düşünenlerde, doğum sürecini kolaylaştırır. Gebenin doğum sürecinde rahat ve derin soluk almasını, kalça, karın ve bacaklarını sarmış kas gruplarını yönetebilmesini sağlar. Gerginlik belirtilerini en aza indirir. Ayrıca nefes alma ve özel gevşeme tekniklerini öğrenmek, gebenin doğru nefes almasına ve doğum sırasında ağrıyı kontrol edebilmesine de yardımcı olur. Plasentanın gelişmesi bebeğin daha rahat oksijen ve besin almasına yardımcı olur. Egzersiz bebeğin gelişimini de arttırır, doğan çocuk daha büyük ve daha sağlıklı olur"



En ideal egzersiz, yürüyüş ve yüzme



Haftada en az 5 gün ve en az 30 dakika egzersiz yapılmasını tavsiye eden Doç. Dr. Tanrıverdi, egzersiz programı sırasında gebenin izin verilen kalp atım limitlerinde kalmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Tanrıverdi, kalp atım limitini en yüksek kalp atım hızının ( 220- gebenin yaşı ) yüzde 60'ı ve yüzde 80'i arası olarak tanımladı.



Kimler egzersiz yapmamalı?



Gebelikte uygulanabilecek egzersiz türleri ve günlük uygulama miktarının her anne adayı için farklı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Tanrıverdi, egzersizden kaçınması gerekenleri şöyle sıraladı:

- Gebeliğe bağlı olarak kan basıncı normalin üzerinde seyreden anne adayları

-Gebeliğinin son üç-dört haftasında olanlar

-Önceki ya da şimdiki gebeliğinde erken doğum eylemi tanısı konulanlar

-Doğum vaktinden önce suyu gelmiş olan gebeler

-Rahim ağzı yetmezliği olan ve bu sebeple rahim ağzına dikiş uygulanmış gebeler

-Çoğul ve fetüste gelişme geriliği tespit edilen gebeler egzersiz yapmamalı, mümkün olduğunca egzersizden kaçınmalıdırlar.



(Hürriyet)

