Egzersiz direnci kilo verilmesine engel oluyor

Bilimsel araştırmalar, daha çok çevresel faktörlerin etkili olduğu ve genellikle ileri yaş grubunda görülen "tip 2" diyabet hastalarının bir kısmında "egzersiz direnci" geliştiğini ve kilo verilmesinin zorlaştığını ortaya koydu.

Antalya'da düzenlenen uluslararası katılımlı "EndoBridge" toplantısında ele alınan bilimsel araştırma sonuçlarına göre, hem ilaç hem egzersiz programının kişiye özel düzenlenmesi gerektiği belirtildi.

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Bülent Okan Yıldız, halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetin, pankreasın yeterli insülin üretememesi veya vücudun, pankreasın ürettiği insülini etkili şekilde kullanamaması sonucu oluşan, ömür boyu devam eden kronik ve zaman içinde insülin üreten hücrelerin azaldığı bir sağlık sorunu olduğunu söyledi.

Dünya genelinde 400 milyondan fazla kişinin diyabetle yaşadığını ifade eden Yıldız, her yıl bu sayının artmasının öngörüldüğünü vurguladı. Yıldız, hareketli yaşam, sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığıyla diyabetin büyük oranda önlenebileceğine dikkati çekti.

"Hastaların yüzde 20'sinde egzersiz yanıtsız kalıyor"

Diyabetin önlenmesinde gün içinde yeterli fiziksel aktivitenin çok önemli olduğunun altını çizen Yıldız, son yıllarda bilim çevresinde "egzersiz direnci"nin en çok tartışılan konular arasında yer aldığını söyledi.

Prof. Dr. Yıldız, Antalya'da düzenlenen ve çok sayıda yabancı bilim insanının katılımıyla gerçekleştirilen "EndoBridge" toplantısında, bu konunun da ayrıntılı olarak ele alındığını ve alana ilişkin güncel verilerin paylaşıldığını anımsattı.

Kilo kontrolünün sağlanmasında fiziksel aktivitenin çok önemli olduğuna dikkati çeken Yıldız, diyabet alanında genelde "insülin direnci" konuşulurken, son yıllarda "egzersiz direnci"nin de gündeme geldiğini söyledi.

Araştırma sonuçlarına göre, egzersiz yapan diyabetlilerin çoğunda, şeker değerlerinin daha iyi seviyeye geldiğini ve sağlıklı kilo kaybedilebildiğini anlatan Prof. Dr. Yıldız, şöyle devam etti:

"Egzersiz direnci denildiğinde hastaların, doktorun önerdiği hareket ve egzersiz planına uymaması anlaşılıyor. Oysa egzersiz yapan diyabet hastalarının yaklaşık yüzde 15-20'sinde, diğer hastalarla aynı sıklık ve şiddette egzersiz yapılmasına rağmen kilo kaybı veya şeker kontrolü anlamında herhangi bir olumlu metabolik cevap sağlanamıyor.