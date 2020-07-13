Eğtim-Sen: Meslek liseleri işletme, öğretmen ve öğrenciler çalışan değildir

Eğitim- Sen Mersin Şube Başkanı Mahmut Sümbül, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dezenfektan üretimi sırasında meydana gelen patlama sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kimya öğretmeni Ramazan Şahin'nin ölümünden sorumlu olan yetkililerin hesap vermesini isteyerek, “Meslek liseleri işletme, öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerimiz çalışan değildir” dedi.

Eğitim- Sen Mersin Şubesi, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dezenfektan üretimi sırasında meydana gelen patlama sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kimya öğretmeni Ramazan Şahin'in için basın toplantısı düzenledi.

Şube Başkanı Mahmut Sümbül, meslek liselerinin işletme değil okul olduğunu vurgulayarak, “Maske ve dezenfektan üretimi meslek liselerinde öğretmen ve öğrencilere iş güvenliği yetersiz koşullarda yaptırılmamalı, okulları fabrika, öğretmen ve öğrencileri işçi olarak gören zihniyeti kabul etmiyoruz” dediklerini hatırlattı.

“Kaza” denilerek olayın ‘üstünün örtülmemesini’ isteyen Sümbül, öğretmen Şahin’in ölümünden sorumlu olan herkesin hesap vermesi gerektiğine dikkat çekerek, “Bu acı tablonun nedeni gerekli önlemleri almayan, okulları ticarileştiren, eğitimcileri açlığa mahkum eden maaşlarla çalıştıran, geçinebilmek için ek iş yapmak zorunda bırakan eğitim politikası ve bu politikaları uygulayanlardır” diye konuştu.

"Birincil sorumlu piyasacı anlayış"

Sümbül okullarda piyasacı anlayışın sürdüğünü kaydederek, “Meslek liseleri işletme, öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerimiz çalışan değildir. Yaşadığımız acının birincil sorumlusu meslek liselerine yönelik piyasacı yaklaşımını ısrarla sürdürenlerdir” ifadelerini kullandı.

Sümbül öğretmen Şahin’in hayatını kaybettiği patlama sonrasında yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: “Tüm meslek liselerinde fabrika gibi çalışma, çalıştırma uygulamaları sonlandırılmalı; patlamanın gerçekleştiği atölyede iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yeterli önlemlerin alınıp alınmadığı açığa çıkarılmalı, üretim yapılmasına izin veren tüm sorumlularla ilgili ihmal kusuru olup olmadığına dair incelme başlatılmalıdır.”

Ne olmuştu?

Mersin'in merkez Toroslar ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki "Kimya Teknoloji Alanı"nda 4 Temmuz'da meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkmış, yaralanan kimya öğretmenleri Ramazan Şahin ve Hasan Satırlı hastaneye kaldırılmıştı. Şahin, 6 gün tedavi gördüğü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 10 Temmuz'da yaşamını yitirmişti. Patlama nedeniyle okulun bazı sınıfları ve dış duvarında hasar oluşmuştu. (ANKA)