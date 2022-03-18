'Akaryakıt fiyatlarını etkileme' iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan EPGİS Başkanı ifade verdi

Sabah gazetesinden Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, Aktaş ifadesinde hakkındaki iddiaların doğru olmadığını, kendisinin ve sendikasının toplumu bilgilendirme amaçlı olarak sosyal medya hesaplarında açıklama yaptığını belirterek suçlamaları reddetti.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, EPGİS'in uluslararası piyasaları beklemeden vatandaşları yanlış bilgilendirdiğini ve akaryakıt istasyonlarına yönlendirdiğini öne sürerek suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.

EGPGİS devamında ise, “Bugün yapılan ve iptal edilen zam hakkında, hakkımızda savcılığa suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz. Bu zamma ilişkin resmi fiyat listeleri, resmi formülleri ilgili savcılığa teslim etmek istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.