EGOD Başkanı Akkalay'dan MTV zammı tepkisi

İZMİR, (DHA)- HÜKÜMETİN 2018- 2020 yıllarını kapsayan 3 yıllık Orta Vadeli Programı kapsamında açıklanan yüzde 40\'lık Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artışına Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akkalay tepki gösterdi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından, 2018 Ocak ayından itibaren MTV\'nin yüzde 40 artacağının açıklanması, otomotiv sektörü temsilcileri tarafından üzüntüyle karşılandı. Zammın sektöre büyük bir darbe vuracağını belirten EGOD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akkalay, \"Zammı değil indirimi tartışmamız gerekir\" dedi. Türkiye’nin üretim hem de ihracatta lokomotif sektörleri arasında yer alan otomotiv sektöründe vergi yükünün halihazırda ağır olduğunu belirten Akkalay, şöyle dedi:

\"Ülkemizin ihracat şampiyonu otomotiv sektörü, ödediği vergilerle devletin kasasına en çok gelir sağlayan sektörlerden birisidir. Otomotive hizmet eden akaryakıt, yedek parça gibi sektörler de otomotiv ana sanayii ile birlikte değerlendirildiğinde bu tablo daha da net bir şekilde okunmaktadır. Otomotiv sektöründe üreticiden tüketiciye tüm paydaşların omzunda ağır bir vergi yükü varken, yüzde 40 gibi yüksek bir vergi artışının bir anda yaşanması tüketiciyi kaçırarak sektöre, dolayısıyla ülke ekonomisine zarar verir.\"

Otomotiv sektöründe hareketliliğin artması için vergi indirimlerinin gündeme alınması gerektiğine vurgu yapan Akkalay, şöyle konuştu:

\"Sektör temsilcileri olarak MTV zammının bir yana bırakılıp, otomotivdeki tüm vergilerde indirime gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle araç satışlarında alınan yüksek KDV ve ÖTV’ler sektörün gerçek kapasitesine ulaşmasını engelliyor. En azından yerli araç üretilene kadar hükümetimizin otomotiv sektörüne desteklerini artırarak sürdürmesi gerek. Yapılacak vergi indirimleriyle hem ekonomiye bir canlılık gelecek hem de satış adetlerindeki artış sayesinde yapılan vergi indirimine rağmen toplanan total vergide bir azalma yaşanmayacaktır. Bilakis alımlarını erteleyen nihai tüketicilerin de indirimlerden yararlanmak amaçlı alım yapmaları ile satış adetleriyle doğru orantılı bir şekilde toplanan vergi de artacaktır.\"



FOTOĞRAFLI