EGM online ihbar uygulamasına Almanya'dan tepki

Türkiye'de Emniyet Genel Müdürlüğü'nün vatandaşlara online ihbar yapma imkanı sağlayan akıllı telefon uygulamasının Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli vatandaşlar tarafından da kullanıldığının ortaya çıkması tartışmalara yol açtı. Report Mainz'ın haberine göre Hür Demokrat Partili (FDP) iki milletvekili "casusluk yapıldığı şüphesi" şikayeti ile uygulama hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Alman birinci kanalı ARD'de yayınlanan programdaki habere göre Almanya'da yaşayan bir kişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a muhalif bir Türkiyeliyi söz konusu uygulama yoluyla ihbar etti. İhbarı yapanın daha sonra ihbara konu olan kişiye uygulama üzerinden yaptığı şikayetin bir ekran görüntüsünü gönderdiği belirtildi.

Uygulamayı "dijital Gestapo metodu" olarak nitelendiren istihbarat uzmanı Erich Schmidt-Eenboom, yetkili birimlerden bu ihbar hattına müdahele etmelerini talep etti.

Özdemir'den Merkel ve Steinmeier'e çağrı

Alman Yeşiller Partisi eski Eş Başkanı Cem Özdemir de uygulamayı sert biçimde eleştirdi. Özdemir, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Erdoğan'a "çizginin aşıldığını net bir biçimde" ifade etmesi gerektiğini söyledi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Özdemir, "Aile üyelerinin birbirlerini gözetlediği; komşuların, meslektaşların, öğrencilerin birbirlerinin ağızlarını aradıkları bir muhbirlik sistemi oluşturulması nasıl bir tutumdur?" ifadelerini kullandı.

Özdemir "Erdoğan'ın Almanya'daki silahlı uzantısı" olarak nitelendirdiği "Almanyalı Osmanlılar" adlı grubun faaliyetlerinin de aynı şekilde kabul edilemez olduğunu söyledi. Grup, Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanmıştı.

Cem Özdemir, kimi Alman muhalif politikacıların aksine yarın akşam Bellevue Sarayı'nda Erdoğan'ın onuruna verilecek yemeğe katılacağını açıklamıştı.

Özdemir, Erdoğan'a atıfla "O, otoriter politikasının eleştirisini savunan beni görmek ve bana tahammül etmek zorunda olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Devlet ziyareti çerçevesinde Almanya'da bulunan Erdoğan'ın ziyareti 29 Eylül'e kadar sürecek.

AFP,dpa/SÖ,EC

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