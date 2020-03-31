EGM'nin 'Kanka Polis'inden karantina tavsiyeleri

Emniyet Genel Müdürlüğü, 'Kanka Polis' adını verdikleri bir karakter kullanarak vatandaşlara yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı tavsiyelerde bulundu.

'Kanka Polis'in evde kalma ve hijyen uyarılarının bulunduğu video Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından kamuoyuyla paylaşıldı. Videodaki karakteri "Malumunuz zor günler geçiriyoruz. Evde kalıp kişisel hijyeninize özen gösterip sosyal mesafeyi her zaman korumalıyız. Evde bol bol kitap okumayı da unutmayalım. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız" dedi.