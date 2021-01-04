EGM'den WhatsApp dolandırıcılarına karşı önemli uyarı
04 Ocak 2021 21:13
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (Siberay), 'Kilit Kırılıyor…', 'Cihaza Erişim Sağlanıyor…', 'Log Kaydı Alınıyor…' gibi mesajlar atan WhatsApp dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyardı.
Sosyal medyadan mesaj örneğini paylaşan Siberay'ın açıklamasında, ''WhatsApp dolandırıcılığına dikkat! Telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır ve dikkate alınmamalıdır. Böyle bir durumda panik yapılmamalı, mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir'' ifadeleri kullanıldı.