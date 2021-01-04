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Yaşam

EGM'den WhatsApp dolandırıcılarına karşı önemli uyarı

04 Ocak 2021 21:13

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (Siberay), 'Kilit Kırılıyor…', 'Cihaza Erişim Sağlanıyor…', 'Log Kaydı Alınıyor…' gibi mesajlar atan WhatsApp dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyardı.

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