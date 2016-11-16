EGM: 3 bin 181 emniyet mensubu görevine iade edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, görevden alma ve göreve iade kararını resmi web sitesinden duyurdu.

Yapılan açıklamada, "667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle daha önce görevden uzaklaştırılan ancak durumu tekrar değerlendirilen 3 bin 181 emniyet teşkilatı mensubu görevine iade edilmiş, aynı kapsamda 2 bin 205 emniyet teşkilatı mensubu ise görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bakanlar Kurulu, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 3 Ekim'den itibaren 3 ay daha uzatılmasını kararlaştırmıştı.

OHAL bu durumda, ikinci kez uzatılmaması halinde bile 20 Ocak 2017'ye dek sürecek.

Reuters'ın derlediği sayılara göre, 15 Temmuz darbe girişimininin ardından hükümet OHAL kapsamında emniyetten 20 binden fazla personeli görevden alındı.

Ajansın verilerine göre 15 Temmuz'dan bu yana 110 bine yakın, hakim, savcı, öğretmen, polis ve sivil görevli görevden uzaklaştırıldı.