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Emniyet'ten döviz paylaşımı yapan 271 hesap hakkında inceleme

Emniyet Genel Müdürlüğü, döviz kurlarındaki artış ve zamların ardından sosyal medyada gelen tepkilerle ilgili açıklama yayımladı

24 Kasım 2021 16:09

Emniyet Genel Müdürlüğü, döviz kurundaki artış nedeniyle sosyal medyada paylaşım yapanlar hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Emniyet'ten yapılan açıklama şöyle:

"Döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları manipüle ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, cebir ve şiddet kullanmak için halkı sokağa çağıran içeriklerin yanı sıra manipülatif ve dezenformasyon niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 271 hesap ile ilgili çalışma yapılarak tespit edilen şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır."

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