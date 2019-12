Eğlenmek de lazım

Günay'da sahneye çıkan Sibel Can, "Bu gece şarkı rekoru kıracağım" diyerek sahneye çıktı.



Günay Restaurant’ta önceki gece sahne alan Sibel Can mayıs ayında yeni albümü için iddialı konuştu. Can, “Başta Sezen Aksu olmak üzere Tarkan, Serdar Ortaç, Rafet El Roman ve Gülşen gibi birçok ismin katkısı oldu.



Ben bu konuda şanslıyım. Hem de doğuştan torpilliyim” dedi. “Kendi şarkılarınızı yazmayı düşünüyormusunuz?” sorusuna ise Can, “Ben şarkı yazıyorum ama şarkılarımı söylemeye utanıyorum. Kendi yazdığım altı tane beste var. Sadece melodilerini ben yaptım” şeklinde konuştu.



Şarkıcı son dönemde yaşanan ekonomik krizle ilgili olarak da “Eğlence sektörünü çok etkilememiş görünüyor. Ben çocuklarımdan yana şanslıyım. Benden kışın ayakkabı isterler, bir de yazın isterler. Beni ekonomik anlamda zor durumda bırakmazlar” diye konuştu.