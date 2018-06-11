Eğlenme sırası babalarda

İSTANBUL, (DHA)- ÇOCUK şehri Kidzmondo Babalar Günü’ne özel bir kampanya hazırladı. 15-17 Haziran arasında çocuklarıyla birlikte parkı ziyaret edecek tüm babalar, ücretsiz giriş yaparak aktiviteleri deneyimleyebilecek.

Trump Alışveriş Merkezi’nde yer alan eğlence ve öğrence şehri Kidzmondo’da çocuklar pilot, dedektif, astronot, itfaiyeci, doktor ve bankacı gibi birbirinden farklı meslekleri deneyimleyebiliyor. 40’tan fazla meslek biriminin yer aldığı eğlence merkezinde, 15-17 Haziran arasında babalar ve büyükbabalar ücretsiz olarak giriş yapabilecek ve çocuklarıyla birlikte aktivitelere katılabilecek.

Kampanya Kidzmondo\'nun internet sitesi ve gişelerden alınacak biletlerde geçerli olacak.

(FOTOĞRAFLI)