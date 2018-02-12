Eğlenerek demir üretiyorlar

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te, haddehane sahibi Ali Kara (50) çalışanlarına moral vermek için molada onlarla zurna eşliğinde oyunlar oynayıp, haftada bir gün de mangal yapıyor. Kendisinin de işçilikten geldiğini belirten Kara, \"Ben işçiliğin ne olduğunu bildiğim için işçinin halinden iyi anlıyorum. Bizim işimiz çok ağır. İşçilerimin motivasyonu yüksek oluyor\" dedi.

Karabük Yeşil Mahalle Sanayi Bölgesi\'nde 8 yıldır demir üreten haddehanenin sahibi evli ve 3 çocuk babası Ali Kara\'nın işçilerine yaklaşımı dikkat çekiyor. Kara, mola arasında 30 çalışanıyla birlikte zurna eşliğinde oynayor, cumartesi günleri de mangal partisi düzenliyor. Kendisinin de işçilikten geldiğini belirten Ali Kara, \"İşçilik yaparak, ustalık yaparak buralara kadar geldik. Allah yolumuzu açık etti. Ben işçiliğin ne olduğunu bildiğim için işçinin halinden iyi anlıyorum. Bizim işimiz çok ağır. Ağır olduğu içinde işçiler çok eziliyor, yoruluyor. Her gün bir zurnacı 20 dakikalık molamızda işçileri eğlendiriyor. Bunun yanında cumartesi günleri mangal partisi veriyorum. Elimizden gelen bu. İşçilerim çok mutlu. Hep gündüz çalışıyoruz. Gece elektrik ucuz olmasına rağmen işçinin daha rahat edebilmesi için gece çalışmıyoruz. Herkes mutlu. Gözlerinden okunuyor zaten. İşçilerimin motivasyonu yüksek. 20-25 ton malzeme çekeceğim yerde 35-40 ton malzeme çekiyorum. Bu işçilerin çabasıyla oluyor. Beraber oynuyoruz beraber çalışıyoruz\" dedi.

İşçilerden Serkan Aslan (23) da patron-işçi ayırımı yaşamadıklarını ifade ederek, \"İş yerimizden memnunuz. Daha kuvvetliyiz, daha enerjiliyiz. İnsanın işe gelesi geliyor. Her türlü iyiliği sağlıyor. Karabük\'te böyle patron bulunmaz\" diye konuştu.



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