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Dünya

Öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen: Eğlence olsun diye yaptık

Çin'de bir öğrencisini kulaklarından havaya kaldırırken görülen iki öğretmen gözaltına alındı

26 Ekim 2012 18:11

Çin’in Zheijiang bölgesinde, bir öğrencisini kulaklarından havaya kaldırırken görülen iki öğretmenin fotoğrafları internette yayınlaması üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından polise ifade veren Çinli öğretmen, "eğlence olsun" diye yaptığını söyledi.

Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve polis olay hakkında soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Çin'de son zamanlarda çocuğa yönelik artan şiddete dair diğer basına yansıyan diğer haberlerden biri de, haftaiçinde  internette yayınlanan bir videoda, Çinli bir öğretmen beş yaşındaki bir kız çocuğuna tokat atarken görülmüştü.

Çin’in kuzeyindeki Şaanşi bölgesinde görevli kadın öğretmenin gözaltına alınmıştı. Olay çocuğun yüzünde morluklar ve şişkinliklerle eve gelen baba tarafından durumu polise bildirilmesiyle sınıfa yerleştirilen güvenlik kameralarıyla tespit edildi.

 

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