Eğlence mekânlarına müzik denetimi

Ankara’da eğlence mekânlarına yeni normalleşme kapsamında gece yarısından sonra uygulanan müzik yasağı denetimleri yapıldı.



Ankara’da Koronavirüs salgını tedbirlerine ilişkin uygulanan kademeli normalleşme kapsamında saat 24.00’ten itibaren getirilen müzik yasağı polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi



Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde kent genelinde yapılan denetimlere çok sayıda polis ekibi katıldı. Ahlak Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, saat 24.00'den sonra getirilen müzik yasağı nedeniyle 45 eğlence mekânında asayiş uygulaması ve denetim gerçekleştirdi.



Kimlik kontrolü ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılan denetimlerde ekipler, maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulunurken, vatandaşları Koronavirüs tedbirleri hakkında bilgilendirdi. Kurallara uymadığı belirlenen iş yerlerine de idari para cezası uygulandı.

Ne olmuştu?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılan Koronavirüs tedbirlerini açıklarken, "Müzikle ilgili sınırlamayı 00.00’a çekiyoruz, kusura bakmasınlar gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok." ifadelerini kullanmıştı. (İHA)