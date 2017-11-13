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Eğlence mekanını denetleyen emniyet müdürüne yumruklu saldırı

UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tekin, dün gece, ilçedeki eğlence mekanlarını sivil kıyafetle denetlediği sırada yumruklu saldırıya uğradı

13 Kasım 2017 16:40

UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA) - EDİRNE\'nin Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tekin, dün gece, ilçedeki eğlence mekanlarını sivil kıyafetle denetlediği sırada yumruklu saldırıya uğradı. Haifi yaralanan Tekin ile yanındaki 2 polis memuru, hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tekin, beraberindeki 2 polis memuruyla birlikte dün gece yarısından sonra, kapalı olması gereken saatte açık olan bir eğlence mekanında uygulamaya gitti. İddiaya göre,içeride kimlik sorulması nedeniyle çıkan tartışmada mekanda bulunanlar, Tekin ile yanındaki polislere tepki gösterdi. Yaşanan arbedede, yumruklanan Tekin ve 2 polis memuru hafif yaralandı.
Saldırının ardından ihbar üzerine gelen diğen polis ekiplerinin eğlence mekanına düzenlediği operasyonda, iş yeri sahipleri olduğu belirtilen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sorgularının Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü\'nde sürdüğü belirtildi.
Olayın ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan Uzunköprü Emniyet Müdürü Tekin\'in tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer 2 polis memuru ise ayakta tedavi edildi.

FOTOĞRAFLI


sivil kıyafeleri

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