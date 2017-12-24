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Eğlence dönüşü kaza: 3 yaralı

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bergama ilçesinde, eğlenceden dönen gençlerin içinde bulunduğu otomobil, trafik levhasına çarparak takla attı

24 Aralık 2017 14:52

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Bergama ilçesinde, eğlenceden dönen gençlerin içinde bulunduğu otomobil, trafik levhasına çarparak takla attı. Kazada, alkollü olduğu tespit edilen sürücü ile yanındaki 2 arkadaşı yaralandı.
Manisa\'nın Soma ilçesinde oturan Burak Kasap (18), dün arkadaşları Özgür Mat (24) ve Sami Can Özkan\'ı (21) da alarak komşu ilçe Bergama\'nın Bölcek Mahallesi\'ndeki bir müzikhole eğlenmeye gitti. Eğlenen 3 arkadaş, Mat yönetimindeki 07 SCH 55 plakalı otomobille evlerine dönmek üzere saat 04.00 sıralarında yola çıktı. Bölcek- Kınık Karayolu\'nun 4\'üncü kilometresine geldiklerinde Mat, direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, yol kenarındaki trafik levhasına çarparak, takla attı. Bir tarlaya girerek, durabilen otomobildeki 3 arkadaş yaralandı. Kasap\'ın cep telefonu ile durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından yaralılar, Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralı 3 arkadaştan Mat\'ın durumunun ağır olduğu, beyin cerrahi servisinde tedaviye alındığı bildirildi. Kasap ve Özkan\'ın tedavilerine ise ortopedi servisinde devam edildiği belirtildi.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Somaspor Kulübü\'nün malzemecisi olan otomobil sürücüsü Mat\'ın 2.50 promil alkollü olduğu da tespit edildi. Otomobilin Burak Kasap\'ın babasına ait olduğu belirlenirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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