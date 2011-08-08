Eğitmen yüzücü boğuldu

T24 - Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde önceki akşam oltayla balık tutmak amacıyla denize açılan 6 kişinin bulunduğu fiberglas sandalın Kavaklı açıklarında alabora olması sonucu 13 yaşındaki Hasan Fatihoğlu’yla birlikte boğulan Deniz Astsubayı Selçuk Korkmazoğlu’nun (48), ayağına çıpa ipinin dolanması nedeniyle boğulduğu anlaşıldı.



Milliyet'in haberine göre, olay Kavaklı semtinde 18.30 sıralarında meydana geldi. Sandala binen 6 kişi, kıyıdan yaklaşık 200 metre açıldı. İçinde Donanma Komutanlığı Yıldızlar Suüstü Eğitim Komutanlığı’nda görevli Deniz Astsubayı Selçuk Korkmazoğlu, oğlu Uğur Korkmazoğlu (21), Murat Ellibeş (36), Furkan Ellibeş (10), Ahmet Fatihoğlu (45) ve oğlu Hasan Fatihoğlu’nun bulunduğu, fiberglastan yapılmış hafif sandal bir anda alabora oldu. İçindeki 6 kişi suya düştü.





İyi bir yüzücüydü



Olayı sahilden gören tekne sahibi, başka bir sandalla alabora olan sandalın yanına giderek, suya batanların yardımına koştu. Tekne sahibi, Uğur Korkmazoğlu, Murat Ellibeş, Furkan Ellibeş ve Ahmet Fatihoğlu’nu kurtardı. Ancak Deniz Astsubayı Selçuk Korkmazoğlu ile Hasan Fatihoğlu kayboldu. Astsubay Selçuk Korkmazoğlu’nun oğlu Uğur Korkmazoğlu, babasının sürekli batıp çıktığını ve ’Ayağıma ip dolandı’ diye bağırdığını duyduğunu söyledi.



Haber verilmesi üzerine, Kavaklı semtinin yanı başındaki Donanma Komutanlığı Gölcük Deniz Üssü’nden hareket eden askeri tekneler, itfaiyenin deniz ekipleri, Deniz Polisi ve sivil dalgıçlar olay yerine akın etti. Yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonucu gece yarısına doğru Astsubay Selçuk Korkmazoğlu’nun cesedi, ayağına sandalın çıpası dolanmış halde bulundu. Hemen yakınında da hasan Fatihoğlu’nun cesedi bulunarak, Donanma Komutanlığı’na ait rıhtımda karaya çıkarıldı.



Yaşamını yitiren Deniz Astsubayı Selçuk Korkmazoğlu’nun Donanma Komutanlığı’nın Yıldızlar Suüstü Eğitim Komutanlığı’nda görev yaptığı ve eğitmen düzeyinde çok iyi bir yüzücü olduğu belirtildi.



Arama çalışmalarını baştan sona izleyen astsubay arkadaşları, “Eğer ayağına çıpa ipi dolanmamış olsaydı, birçok kişiyi böyle durumlarda tek başına su üstünde tutabilecek ve kurtarabilecek düzeyde iyi bir yüzücüydü” dedi.





