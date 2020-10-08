Eğitimli köpekler, Covid-19'u yolcuların terinden tespit edebiliyor

Helsinki-vantaa Havalimanı'ndaki 4 eğitimli köpek, Koronavirüs taşıyan kişileri tespit etmek için göreve başladı. Köpeklerin, test yaptırmak isteyen kişilerden alınan ter örneklerini koklayarak Koronavirüs taşıyıp taşımadıklarını tespit ettikleri bildirildi.

Havalimanına dışarıdan gelen kişiler, kendilerine verilen peçetelerle boyunlarını siliyor. Daha sonra bu peçeteleri görevlilerin kendilerine verdiği kutuya bırakıyor. Kutuyu alan görevliler ise özel bir ortamda kişinin verdiği örnekleri köpeklere koklatıyor. Köpeklerin, kişide Koronavirüs olup olmadığını yaklaşık 10 saniye içerisinde tespit edebildiği ifade ediliyor.

Köpeğin virüs olduğu sinyalini vermesi üzerine, örnek alınan kişi havalimanının sağlık merkezine yönlendiriliyor ve burada ücretsiz testi yapılıyor. Helsinki Üniversitesi'nden araştırmacı Anna Hielm-Bjorkman, köpeklerin semptom göstermeyen ve PCR testlerinin tespit edemediği ancak virüs taşıyan kişileri dahi ayırt edebildiğini ileri sürdü.

Başka ülkelerde de köpekler eğitiliyor

Avustralya'daki Adelaide Üniversitesi'ndeki bilim insanları da, yalnızca havaalanlarında değil, aynı zamanda hastanelerde ve karantina tesislerindeki insanları taramak için köpekleri eğitiyor.

Şili'de de polis, insanların terinden Koronavirüs'ü tespit etmek için köpekleri eğitiyor. Reuters'a göre köpekler daha önce sıtma, kanser ve Parkinson hastalığı gibi diğer hastalıkları tespit etmek için eğitilmişlerdi.