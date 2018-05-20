Eğitimlerini sürdürebilmek için balık aşılıyorlar

Harun GÖKÇEOĞLU/ÇEKEREK (Yozgat), (DHA)- KARS Kafkas Üniversitesi\'nde okuyan Türkmenistan uyruklu 6 öğrenci, eğitimlerini sürdürebilmek için alabalık üretme çiftliklerinde balık aşılıyor.

Kars Kafkas Üniversitesi\'nde çeşitli bölümlerde eğitim gören Türkmenistanlı 6 öğrenci, iki yıl önce eğitimlerini sürdürebilmek için çalışmak zorunda kalınca, İzmir\'de bir balık çiftliğinde iş buldu. Burada çalışırken alabalık aşılamasını öğrenen öğrenciler, gelen taleplere göre Türkiye’nin birçok ilinde çalışarak öğrenimlerine devam ediyor. Bu yıl Yozgat\'ın Çekerek ilçesi, Süreyyabey barajında bulunan alabalık üretme çiftliklerinde çalışmaya başlayan öğrenciler, günlük 100 lira ücret alarak aşılama yapıyor.

Kafkas Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Şamuhammet Ataduzduyyev, “Bu işi iki yıl önce İzmir\'de öğrendik. Şimdi burada, 20-25 gramlık alabalık yavrularına aşı yapmaktayız. Aşılar, balıkları 8 ay hastalıktan koruyacak. Altı kişiyiz ve günde 45-50 bin balığa aşı yapıyoruz. Burada bir milyon civarında balığı 20 günde aşılayıp bitireceğiz” dedi.

Süreyyabey Barajı\'nda alabalık üretimi yapan Neşet Erol, bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olmasının riskleri artırdığını söyledi. Erol, “Alabalık, kış mevsimini sever. Havalar çok ısınınca balıklarda hastalanma riski artıyor. Bu sebeple hastalıklara karşı aşı yaptırıyoruz” diye konuştu.

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