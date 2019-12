-Eğitimin çınarı ve fidanı buluştu ANKARA (A.A) - 17.09.2011 - Almadan vermek işini göğüsleyen, verdikçe çoğalan, çoğaldıkça mutlu olan eğitim neferleri öğretmenlerden Ankara'nın çınarı 65 yaşındaki Hikmet Kalaycıoğlu ve 20 yaşında öğretmenliğe atanan Arılık, Zübeyde Hanım Kız Teknik Ve Meslek Lisesi'nde bir araya geldi. Ankara'nın eğitim alanının en yaşlı öğretmeni Hikmet Kalaycıoğlu, 5 öğretmen kardeşine özenerek öğretmen olmaya karar verdiğini ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra öğretmen atamalarında Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nde Giyim Üretim Teknolojisi öğretmeni olarak görevini sürdürdüğü belirtti. Ankara'nın en tecrübeli hocası olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Kalaycıoğlu, bu ay sonunda emekli olacağını, artık dinlenmek istediğini bildirerek, okulundan, öğrencilerinden ve öğretmen arkadaşlarından ayrılmanın hüznünü de yaşadığını kaydetti. Kalaycıoğlu, bu yaşına kadar bir çok deneyim kazandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: ''Bu mesleği sevdikten sonra Türkiye'nin neresinde olursan ol başarıyla yaparsın. Seven biri için hem zevkli hem de çok kolay ama sevmezsen başaramazsın. 26 yıl boyunca öğretmenlik görevini icra ettim, şimdi emekli oluyorum. Öğrencilerimi aynı yavrularım gibi seviyorum. Öğrencileri seversen mesleğin de kolay, ama onlardan ayrıldığım için çok üzülüyorum. Dünyaya tekrar gelme şansımız olsaydı aynı mesleği aynı branşı seçer ve yapardım, başka bir branş seçmeyi düşünmezdim.'' Anadolu'da yeni göreve başlayan bayan öğretmenlerin yaşandıkları sıkıntıları çok iyi bildiğini söyleyen Kalaycıoğlu, çocuklarını büyütürken zor anlar yaşadığını ve çocukları büyürken yanlarında fazla bulunamadığını dile getirdi. Eskiden yaşayan sıkıntılarla şimdiki imkanları karşılaştıran Kalaycıoğlu, teknolojinin sağlamış olduğunu kolaylık sayesinde işlerin eskisi gibi olmadığını ve şimdiki zorlukların eskiye nazaran daha küçük olduğunu kaydetti. Ankara'nın en genç öğretmeni olarak bilinen Hazel Arılık ise 2010-2011 eğitim-öğretim yılı itibariyle, 20 yaşında öğretmenliğe başladığını söyledi. İlköğretime 5 yaşında başladığını ve üniversiteye giriş sınavını ilk girişte kazanıp okul hayatında yıl kaybı olmadığını ifade eden Arılık, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda da (KPSS) ilk girişinde kazanıp atanarak, Çubuk'taki Hayri Aslan Kız Teknik ve Meslek Lisesi'ne, Okul Öncesi Öğretmeni atandığını belirtti. Öğretmenliğinin yanında yüksek lisans eğitimini de sürdürdüğünü söyleyen Arılık, şöyle devam etti: ''Öğrencilerimle ilişkilerim çok güzel. Bendeki bilgiler onların hayal güçleriyle birleştiğinde ortaya güzel şeylerin çıktığını fark ettim. Öğretmenliğe 8 aralıkta atandım, her sabah, 8 aralıktaki heyecanımla okula gidiyorum. Çocuklarımın gözlerindeki okuma şevkini, o ışığı gördükçe benimde eğitim aşkım her geçen sıra artıyor. İnşallah bu şekilde devam etmesini istiyorum. Dün selamlaşma konusunu anlattığım sınıftaki öğrencimin, bugün sınıfa girerken 'günaydın öğretmenim' diye karşılık vermesini görmem, bende ayrı bir mutluluk uyandırıyor. Küçük bir şey ama öğrettiğim bir şeyin geri dönüşünü almak, çok güzel.''