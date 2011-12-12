Eğitimin "su"yunu çıkardılar!

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Rapora rağmen eğitime devam



Alaca'ya bağlı 17 ayrı köyden gelen öğrencilerin eğitim gördüğü Alaca İlköğretim Okulu, 2004 yılında hizmet vermeye başladı.Yemekhane ve kalorifer kazanının bulunduğu zeminden sürekli su çıkması, binanın rutubetli olmasınına neden oldu.Sağlık Grup Başkanlığı'na yazılı bir dilekçe ile başvuran Okul Aile Birliği Başkanı Selahattin Özdemir, okulda inceleme yapılmasını istedi. Bunun üzerine yapılan incelemede, hazırlanan rapor Kaymakamlığa iletildi.Geçen Şubat ayında hazırlanan raporda şöyle denildi: "Alaca İlköğretim Okulu bodrum katında bulunan yemekhane, kalorifer dairesi, spor salonu, çok amaçlı salon, tuvaletler, toprak seviyesinden 3 metre aşağıda bulunduğundan zeminden su çekmesi nedeniyle yukarıda belirttiğimiz yerlerde su birikintileri bulunmaktadır. Bu haliyle çok nem ve rutubet oluştuğundan 1'inci katta bulunan ana sınıfına ait mutfak, tuvaletler, oyun salonu ve derslik kullanılmaz durumdadır.Bu durumda söz konusu okulda çocuklarının eğitim öğretim görmeleri sakıncalı olup, soğuk algınlığı, gribal enfeksiyonlar, astım, bronşit, zatürree, romatizmal hastalıklar, parazitsel hastalıklar, kronik hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar gibi çeşitli rahatsızlıklara maruz kalacağı kanaatine varılmıştır. Ayrıca çeşitli haşerelerin, üremesine neden olacağından, bu olumsuz durumun en kısa zamanda düzeltilmesi için gerekli çalışma ve tadilattın acilen yapılması gerekmektedir."Rapora rağmen eğitimin halen devam ettiği okulda veliler bu duruma isyan etti. Okulun tadilattan geçirilmesini isteyen veliler, yıllardır sorunlarının çözülmediğini dile getirdi.İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Girgin, Alaca İlköğretim Okulu'nun sorununu gelecek yıl çözmüş olacaklarını söyledi. Binayı teknik ekiplerle incelettiklerini ve gelecek yılın yatırım programına büyük onarım olarak aldıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Girgin, teknik çalışma ile okulda yaklaşık 140 bin TL'lik bir çalışma yapılması gerektiğini tespit ettiklerini aktardı.Kullanılamaz raporunun binanın fiziki durumu için değil sağlık açısından verildiğini ifade eden Girgin, "Okulun zemin bölümünde su bulunuyor. Mevsim yağışlı geçtiğinde zeminden su çıkıyor. Zemin kat, kullanılan bir bölüm değil. Dolayısıyla eğitime engel olmuyor. Fiziki açıdan kullanılamaz raporu yok. Böyle bir rapor olsa burada eğitim devam etmez. Böyle bir vebali kim çeker" dedi.