T24 LogoT24 Logo
Eğitim

"Eğitimi aksattıkları gerekçesiyle 218 öğretmeni ifadeye çağıran MEB, 2 gün boyunca aynı suçu işledi"

Eğitim Sen’li öğretmenler geçen yıl 29 Aralık'ta grev yapmımştı

25 Eylül 2016 13:10

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sur ve Cizre’de yaşanan çatışmalar nedeniyle geçen yıl 29 Aralık’ta grev yapan Eğitim Sen’li 218 öğretmeni ‘eğitimi aksattığı’ gerekçesiyle toplu şekilde ifadeye çağırdı. Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'e konuşan Eğitim Sen 2 No’lu Şube Hukuk Sekreteri Mehmet Aydoğdu, “Öğrencilerin eğitimini aksattığınız için size soruşturma açacağız demişlerdi ama şimdi 218 öğretmeni bir araya topladılar. Eğitimi aksattığını iddia ettikleri 218 kişi dün ve bugün okula gitmeyerek Milli Eğitim Bakanlığı’nın emri ile eğitim öğretim faaliyetini aksatmıştır. Eğitim aksaması onlar için her zaman bir bahaneydi” dedi.

 

"İfade tutanakları verilmedi"

 

Geçen yıl 29 Aralık’ta de grev yapan Eğitim Sen’li 218 öğretmeni önceki gün İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’ne çağırarak avukatlar eşliğinde ifadelerini aldı. 218 öğretmen 2 gün ifade verdi. İfade veren öğretmenlere ifade tutanakları verilmedi. Eğitim Sen 2 No’lu Şube Hukuk Sekreteri Mehmet Aydoğdu, 29 Aralık’ta "savaşın durdurulması, barışa şans tanınması için iş bırakma eylemi yaptıklarını" belirterek sanki savaş istiyorlarmış gibi lanse edildiğini kaydetti. Aydoğdu barış, demokrasi, laiklik isteklerine katlanılamadığını belirterek, “FETÖ soruşturmaları neticesinde açığa alınanlar, arkasından terör örgütü diye gözaltına aldıkları arkadaşlarımız dahil 40 bine yakın öğretmen alındı. 1 milyon öğrencinin şu anda eğitim öğretim faaliyeti aksatılıyor. Eğitim öğretimi aksatan bir milli eğitim var. Şimdi eğitim öğretimi ben mi aksatıyorum? Bir haftadır öğretmenler nerede” dedi.

ETİKETLER

Eğitim Sen218 öğretmenMEBaynı suçu işlediöğrencilerifade

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24