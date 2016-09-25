"Eğitimi aksattıkları gerekçesiyle 218 öğretmeni ifadeye çağıran MEB, 2 gün boyunca aynı suçu işledi"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sur ve Cizre’de yaşanan çatışmalar nedeniyle geçen yıl 29 Aralık’ta grev yapan Eğitim Sen’li 218 öğretmeni ‘eğitimi aksattığı’ gerekçesiyle toplu şekilde ifadeye çağırdı. Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'e konuşan Eğitim Sen 2 No’lu Şube Hukuk Sekreteri Mehmet Aydoğdu, “Öğrencilerin eğitimini aksattığınız için size soruşturma açacağız demişlerdi ama şimdi 218 öğretmeni bir araya topladılar. Eğitimi aksattığını iddia ettikleri 218 kişi dün ve bugün okula gitmeyerek Milli Eğitim Bakanlığı’nın emri ile eğitim öğretim faaliyetini aksatmıştır. Eğitim aksaması onlar için her zaman bir bahaneydi” dedi.

" İfade tutanakları verilmedi"

Geçen yıl 29 Aralık’ta de grev yapan Eğitim Sen’li 218 öğretmeni önceki gün İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’ne çağırarak avukatlar eşliğinde ifadelerini aldı. 218 öğretmen 2 gün ifade verdi. İfade veren öğretmenlere ifade tutanakları verilmedi. Eğitim Sen 2 No’lu Şube Hukuk Sekreteri Mehmet Aydoğdu, 29 Aralık’ta "savaşın durdurulması, barışa şans tanınması için iş bırakma eylemi yaptıklarını" belirterek sanki savaş istiyorlarmış gibi lanse edildiğini kaydetti. Aydoğdu barış, demokrasi, laiklik isteklerine katlanılamadığını belirterek, “FETÖ soruşturmaları neticesinde açığa alınanlar, arkasından terör örgütü diye gözaltına aldıkları arkadaşlarımız dahil 40 bine yakın öğretmen alındı. 1 milyon öğrencinin şu anda eğitim öğretim faaliyeti aksatılıyor. Eğitim öğretimi aksatan bir milli eğitim var. Şimdi eğitim öğretimi ben mi aksatıyorum? Bir haftadır öğretmenler nerede” dedi.