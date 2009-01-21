Eğitime yüzde yüz 'zorunlu' destek

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, eğitim alanına yapılacak yatırımlarda özel sektör ve yurttaşların da gönüllülük esasıyla katılımının sağlanması amacıyla başlattığı "Eğitime Yüzde 100 Destek" kampanyası "zorunlu" oldu. İstanbul'da Küçükçekmece Kaymakamlığı, kendisine bağlı tüm okullara bir yazı göndererek, her okulun "Eğitime Yüzde 100 Destek" kampanyası kapsamında 1 Şubat'a kadar 750'şer TL ödeme yapmasını emretti.



Son yıllarda eğitim alanında uygulamalarda yapılan değişiklikler nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimi paralı hale getirmekle ve ticarileştirmekle eleştirilirken; işadamlarının, vergi muafiyetiyle teşvik edilerek eğitime desteğinin sağlandığı "Eğitime Yüzde 100 Destek" kampanyasında okullardan zorla para alınmaya başlandı.



"İlçemizin farkını gösterelim”



Küçükçekmce Kaymakamlığı, kendisine bağlı bulunan tüm okullara bir yazı gönderdi. Yazıda, İstanbul'da ilçe öğrenci meclislerinin "Eğitime Yüzde Yüz Destek" kampanyasına katkı yapmak amacıyla toplanan paraların yeterli olmadığı belirtilerek, "İlçemizin diğer ilçelerden farkının ortaya konulabilmesi, İstanbul geneli ortalamasına ulaşılabilmesi amacıyla 1 Şubat 2009 tarihine kadar okulunuz adına 750 TL "bağış' miktarının İl Milli Eğitim Müdürlüğü hesabına yatırılması" ifadesi kullanıldı.



“Öğrenci müşteriye dönüştürüldü”



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Eğitim-İş Genel Başkanı Yüksel Adıbelli ise, okulların elektrik, su, telefon, yakıt giderlerinin okul aile birlikleri tarafından karşılandığını söyleyerek, gönüllülük esasına dayanan Eğitime Yüzde 100 Destek Kampanyasına katılımın Valiler ve Kaymakamlar tarafından zorunlu bağış kampanyasına hatta yarış kampanyasına dönüştürüldüğünü kaydetti.



Anayasa'ya göre devlet okullarının parasız olduğunu anımsatan Adıbelli, "Devleti yönetenler Anayasaya aykırı iş görmeye devam etmektedirler. Eğitim kurumları birer "ticarethaneye', okul müdürleri "tüccara', öğretmenler "tahsildara', öğrenci ve velisi, "müşteri' durumuna düşürülmüştür. Para veremeyen öğrenciler rencide edilmekte, bu durum psikolojileri üzerinde de ağır etkilere neden olmaktadır. Okullarda toplanan paraların devamsızlık nedeni haline geldiği, para veremeyen kimi öğrencilerin dersi astığı da bilinmektedir. Bir an önce bu yanlıştan dönülmeli, bu uygulayamaya son verilmelidir" dedi.



