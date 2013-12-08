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Yaşam

Eğitime kar tatili

Zonguldak, Karabük'ün Safranbolu ve Eflani ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi, olumsuz hava şartları sürüyor

08 Aralık 2013 19:44

Zonguldak kent merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı gece boyunca devam etti. Bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 60, alçak kesimlerde ise 20 santimetreye kadar ulaştı.

Yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle Zonguldak- İstanbul ve Zonguldak- Ankara karayolunda da zaman zaman ulaşımın aksamasına neden oldu. Polis, her iki güzergaha TIR'ların geçişlerine izin vermezken, kar lastiği ve zincir takan araçların geçişlerine izin verdi. Zincirsiz yola çıkan bazı araç şoförleri, cep telefonlarıyla yakınlarını arayarak yardım istedi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçede 28, Alaplı 30, Devrek 22 ve Ereğli ilçelerinde 33 olmak üzere 113 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarının aralıksız sürdürüyor.

 

Safranbolu ve Eflani'de kar tatili

 

Karabük'ün Safranbolu ve Eflani ilçelerinde de yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın (pazartesi) için bir gün süreyle tatil edildi.

 

Vali Kaban Twitter'dan duyurdu

 

Zonguldak Valisi Ali Kaban, twitter sayfasından okulların yarın (pazartesi) için 1 gün tatil edildiğini duyurdu. Okulların yarın merkez, bağlı belde ve köyler ile Kozlu ve Kilimli ilçelerinde tatil olduğunu duyuran Kaban, "Hava soğuk, kar yağıyor, fırtına var. Yarın okullar tatil. Evde annemizi üzmeyelim çocuklar" mesajını paylaştığı görüldü. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılmalarına karar verildiğini bildirdi.

 

Denizde hortum oluştu

 

Zonguldak’ta etkili olan fırtına ve kar yağışıyla birlikte denizde de hortum oluştu. Zonguldak Limanı arkasında oluşan hortum, Yayla Mahallesi’ne oturan vatandaşlar tarafından fark edildi. Görenlerin cep telefonuyla fotoğrafını çektiği hortum, paniğe neden oldu. Hortum, bür süre sonra gözden kayboldu.

 

Zonguldak'ta dev dalgalar

 

Zonguldak'ta, yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle denizde de dev dalgalar oluştu. Açıklardan kıyıya doğru gelen dalgalar, dalgakıranlara çarptıktan sonra yaklaşık 6 metre yükselerek Zonguldak Limanı'na ulaştı.

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