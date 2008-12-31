Eğitime kar molası

Okulların tatil edildiği iller:ZONGULDAKZonguldak Ereğli'de yoğun kar nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.KASTAMONUKastamonu Abana ilçesinde, ilçe hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edildi.Dün gece başlayan ve aralıksız süren kar yağışı, ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı köy yolları, ilçe özel idare ekiplerince açık tutulmaya çalışılıyor.SİİRTSiirt'e bağlı bazı ilçelerde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilköğretim okullarında eğitime ara verildi.Siirt Valisi Necati Şentürk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Aydınlar ilçesine bağlı köylerde taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini, Eruh, Pervari ve Şirvan ilçelerindeki bazı köy okullarının ise iki gün tatil edildiğini bildirdi. Vali Şentürk, geceden itibaren başlayan ve gün içinde etkili olan kar yağışının, ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin ulaşımda can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacağını gözlemledikleri için eğitime ara verileceğini söyledi.SAMSUNSamsun'da kar yağışı nedeniyle 6 ilçede okullar 1 gün süreyle tatil edildi.Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde başlayan yoğun yağış nedeniyle bazı ilçelerde ve köylerde okulların 1 gün tatil edildiği bildirildi.Kaymakamlıklarca alınan kararlar doğrultusunda il genelindeki 17 ilçeden Alaçam, Terme, Yakakent ilçelerinin tümü, Bafra, 19 Mayıs Çarşamba ilçelerinin köylerindeki okullar yarın için tatil edildi. Tatil yılbaşı tatiliyle birleştirilerek öğrencilere 2 gün olarak verildi. İl genelinde ise yoğun kar yağışı halen devam ediyor.GİRESUNGiresun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve bazı ilçelerdeki köy ilköğretim okullarında eğitime 1 gün ara verildi.Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yörede iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ile Keşap, Görele, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki köy ilköğretim okulları yarın tatil edildi.Çanakçı ve Eynesil ilçelerinde de taşımalı öğrenim gören öğrencilerin eğitimine yarın ara verilecek.Ayrıca, il merkezinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personelin yarın izinli sayılacağı kaydedildi.ORDUOrdu'da devam eden kar yağışı nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.Edinilen bilgiye göre, bölgede devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunda mevcut durum değerlendirildi.Kurul yaptığı değerlendirme sonrasında, il merkezi ile Çamaş, Çaybaşı, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Ulubey, Perşembe, Gölköy, Kabataş ve Ünye ilçelerindeki ilköğretim ve liselerde eğitime yarın ara verilmesini kararlaştırdı.RİZERize'de etkili kar yağışı nedeniyle ilköğretim ve liselerde eğitime eğitime 1 gün ara verildi.Rize Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun il genelinde kar yağışının devam etmesi dolayısıyla toplandığı belirtildi.Kurulun, yarın il genelinde ilköğretim ve liselerde, dengi eğitim kurumlarında, dershaneler, rehabilitasyon merkezleri ve halk eğitim merkezlerinde eğitime ara verilmesini kararlaştırdığı bildirildi.TRABZONTrabzon merkez ile Van'ın Gevaş, Erciş ilçeleri ve Kastamonu'nun Küre ilçesinde, kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime 1 gün ara verildiTrabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı'nın Vali Nuri Okutan başkanlığında gerçekleştirildiği belirtildi.Açıklamada, kurul tarafından il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeler dahil, ilköğretim ve liselerde eğitime yarın ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.VANVan Milli Eğitim Müdürlüğü Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Erciş ve Gevaş ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.Kastamonu'nun Küre ilçesinde de merkez dahil ilçeye bağlı 34 köydeki yatılı bölge okulları dışında kalan eğitim öğretim kurumlarında, kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.SİNOPSinop merkez ile bağlı köylerde kar yağışı nedeniyle ilköğretim okulları ve liselerde eğitime 1 gün ara verildi.Edinilen bilgiye, bölgede devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu mevcut durumu değerlendirdi.Kurul, il merkezi ve bağlı köylerdeki ilköğretim okulları, liseler ile özel eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verilmesini kararlaştırdı.IĞDIRYoğun kar yağışı nedeniyle Iğdır'ın merkeze bağlı köyleri ile Aralık ve Karakoyunlu ilçelerinde eğitime ara verildi.Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada, etkili kar yağışı nedeniyle Iğdır merkeze bağlı köyler, Aralık ve Karakoyunlu ilçeleri ile bu ilçeler ve Tuzluca ilçesine bağlı köylerde ilköğretim ve liselerde eğitime yarın ara verildiği belirtildi.ERZURUMÖte yandan, Trabzon'un Hayrat ilçesindeki okullar kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.Erzurum'un Aşkale ilçesinde eğitime bir gün ara verildi. Aşkale Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve Kandilli beldesindeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği, ilköğretim ve liselerde eğitime yarın devam edilmesinin planlandığı kaydedildi.