-EĞİTİME KAR ENGELİ SAMSUN (A.A) - 12.12.2010 - Samsun'un bazı ilçeleri ile Kastamonu'da 8 ilçede kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Edinilen bilgiye, bölgede devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu mevcut durumu değerlendirdi. Kurul, Havza ve Vezirköprü'de birer gün, Kavak ve Asarcık'ta 2'şer gün, Ladik ilçesinde ise 3 gün süreyle ilköğretim ve orta öğretim okullarında eğitim öğretime ara verilmesini kararlaştırdı. Bu arada 299'a ulaşan kapalı köy yolunun açılması için yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi. -KASTAMONU Kastamonu'da da yoğun kar yağışı nedeniyle 8 ilçedeki tüm okullar ile kent merkezinde taşımalı sistemle eğitim veren ilköğretim okullarında bir gün eğitime ara verildi. Kastamonu Valiliği Kriz Masasından yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 314 köy yolunun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı, Şenpazar, Doğanyurt, İhsangazi, İnebolu, Araç, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçe merkezleri dahil toplam 448 köye, enerji nakil hatlarında meydana gelen arızalar sonucu elektrik verilemediği duyuruldu. Açıklamada, Kastamonu merkezde taşımalı sistemle eğitim veren ilköğretim okulları ile Şenpazar, Çatalzeytin, Bozkurt, Abana, İnebolu, Doğanyurt, İhsangazi ve Araç ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.