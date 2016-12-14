Eğitime kar engeli; bazı illerde okullar tatil edildi

Yoğun kar yağışı nedeniyle çeşitli illerde okullar 1 gün tatil edildi.

Okulların tatil edildiği iller şöyle:

Tunceli,

Elazığ,

Bingöl,

Bayburt

Ardahan

Bitlis

Karaman.

Doğubeyazıt’ta tatil

Okulların iki gün tatil edildiği Ağrı’da ise valilik uygulama dışında tuttuğu Doğubayazıt ilçesini de dahil etti.

Nevşehir’de üç ilçe

Nevşehir’de üç ilçe, bir kasaba ve bir köyde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Acıgöl, Derinkuyu, Hacıbektaş ilçelerinin yanı sıra merkez ilçeye bağlı Kaymaklı kasabası ve Çardak köyünde ilk orta ve lise dengi okullar tatil edildiği açıklandı.