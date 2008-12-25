Eğitime kar engeli

Etkili kar yağışı nedeniyle birçok okulda eğitime ara verildi.



Düzce



Düzce'de yoğun kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitim sistemine dahil olan merkezdeki okullar 1 gün süreyle tatil edildi.



Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, şehir merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, okulların bugün tatil edildiği bildirildi.



Merkezde bulunan taşımalı eğitim sistemine dahil okullardaki öğrencilerin, okullarına ulaşmakta zorluk yaşayacaklarını düşünülmesi nedeniyle okulların 1 gün süreyle tatil edilmesi kararı alındığı duyuruldu.



Yozgat



Yozgat'ın Akdağmadeni ve Çandır ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.



Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Akdağmadeni ve Çandır ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle sabah öğrenciler okullarına gidemedi.



Bunun üzerine, iki ilçede bugün ilköğretim okulları ve liselerde eğitim öğretime ara verilmesi kararı alındığı bildirildi.



Türkiye'den kar manzaraları



Bitlis



Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle okullarda eğitime merkez, Ahlat, Hizan, Mutki, Güroymak ve Adilcevaz ilçelerinde 1, Tatvan'da ise 2 gün ara verildiğini bildirdi.



Korkmaz, kar yağışı ve tipi nedeniyle yolların kapandığını belirterek, öğrencilerin sıkıntı yaşamaması ve herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmemesi için ilköğretim ve lise okullarında eğitime ara verildiğini söyledi.



''Kar yağışı ve tipi nedeniyle okullar Bitlis merkez, Ahlat, Hizan, Mutki, Güroymak ve Adilcevaz ilçelerinde 1, Tatvan'da ise 2 gün tatil edildi'' diyen Korkmaz, yolların ulaşıma açılmasıyla eğitime devam edileceğini söyledi.



Kayseri



Kayseri'de, kar yağışı ve tipi nedeniyle Pınarbaşı, Sarız, Bünyan, Tomarza, Develi, İncesu, Felahiye, Özvatan ve Yeşilhisar ilçelerine bağlı 187 köy yolu ulaşıma kapandı. Pınarbaşı ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime 2 gün ara verildi.



Konya



Konya'nın Halkapınar ilçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç, yoğun kar yağışı nedeniyle köy yollarında ulaşım sorunu yaşanması nedeniyle, ilçeye bağlı Eskihisar, Kayasaray, Büyükdoğan, Küsere, Körlü, Çakıllar, Delimahmutlu, Osmanköseli köylerindeki okullarda, eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.



Malatya



Malatya'da kar nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildi. Malatya Valiliği, elverişsiz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı bazı köy ve belde okullarının iki gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.



Valiliğin konuya ilişkin açıklaması şöyle: "İlimizde 25-26 Aralık 2008 tarihleri arasında kötü hava şartları nedeni ile Beydağı Balıkderesi Gülümuşağı Başağaç İlköğretim Okulu, Uluköy Ahudere İlköğretim Okulu, Uluköy Beypınarı İlköğretim Okulu, Uluköy Uzundere İlköğretim Okulu, Yaygın Puluşağı İlköğretim Okulu, Yaygın Aktaş Mezrası İlköğretim Okulu'nda, 25 Aralık 2008 günü ise sadece Tanışık İlköğretim Okulu'nda eğitim- öğretime ara verilmiştir."

