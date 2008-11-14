Trabzon Yomra'nın Kılıçlı Köyü'nde TOÇEV'in katkıları ile DERİMOD ve ünlü pop yıldızı Erol Evgin tarafından onarılan okul Trabzon valisi Nuri Okutan , KTÜ Rektörü İbrahim Özen ve Erol Evgin'in katıldıkları törenle eğitime açıldı.



Okulun açılışına Trabzon Valisi Nuri Okutan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özen ve sanatçı Erol Evgin ile çok sayıda vatandaş katıldı.Vali Okutan, açılışta yaptığı konuşmada, Kılıçlı köyünün Trabzon’a uzaklığının yaklaşık 2 saat olduğunu, bunun için ilköğretim okulunun onarımının yapılmasının çok önemli olduğunu kaydetti.Okutan, okul yapılmamış olsaydı 60 öğrencinin taşımalı eğitimle öğrenimlerini sürdürmek zorunda kalacağını belirterek, "Köyümüzde ayrıca 25öğrencimiz de bu okulla birlikte anaokulundan yararlanacak. Artık, 'orada bir köyvar uzakta' demiyoruz. En uzak köyümüze de yatırımları götürüyoruz, okul yapıyoruz" dedi.



Sanatçı Erol Evgin de adını taşıyan okulun açılışında bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Burada olmaktan dolayı gururluyum. Geleceğimiz bu okullarda yetişen çocukların avuçlarındadır. Onlar bizim geleceğimize yön verecekler" diye konuştu.Konuşmaların ardından Vali Okutan, Rektör Özen, Sanatçı Evgin ve öğrenciler tarafından okulun açılışı yapıldı.Okulu gezen Okutan ve Evgin, öğrencilere kitap hediye etti.

