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Yaşam

Eğitimde yönetici atamaları başladı!

Yönetici Atama Yönetmeliği’nin sürekli olarak yargıdan dönmesi nedeniyle yapılamayan MEB'teki yönetici atamaları ile ilgili yeniden ilan verilmeye başlandı.

12 Kasım 2008 02:00

Eğitim camiasında yıllardır beklenen yönetici atamaları sonunda başladı.

Yönetici Atama Yönetmeliği’nin sürekli olarak yargıdan dönmesi nedeniyle yapılamayan yönetici atamalarında 31 Ekim’de yayımlanan genelge sonrasında ilan verilmeye başladı. İlk olarak Sivas ve Erzurum’da yönetici atamaları için ilan verildi.

Atamalar, on binlerce eğitim çalışanı tarafından bekleniyordu. 31 Ekim 2008 tarihinde yayınlanan genelge gereği yönetici atama işlemleri başlarken, boşta bulunan okul ve kurum müdürlükleri duyurularını yapmaya başladı. Genelgeye göre, her kademedeki eğitim kurumu yöneticiliklerinin atama yetkisi valiliklerde bulunuyor. Bu nedenle valilikler boş eğitim kurumu yöneticilikleri için duyuru yaparken, eğitim kurumlarının özellikleri ve eğitim-öğretimin aksatılmaması gibi hususları dikkate alarak yönetici atama işlemlerini bir an önce gerçekleştirecekler. Bu uygulamada her kademe yöneticilik için ayrı ayrı duyuru yapılabileceği gibi, topluca duyuru da yapılabilecek.

Genelge gereği Valilikler, boşta bulunan “tümö kurum ve okul yöneticiliklerini duyuruya çıkarıp atamaları gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu anlamda ilk olarak Sivas ve Erzurum’da boş yönetici kadroları için ilan verildi. Diğer illerde valiliklerin de kısa süre içerisinde atama ilanlarını duyurması bekleniyor.


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