Eğitimde Yeni Trend: Yurtdışında Sertifika Programları!

Yurtdışı sertifika programları son yıllarda oldukça popüler hale gelen bir eğitim alternatifi olarak biliniyor. Sertifika programlarını özellikle zamanı kısıtlı olan, mesleki alanlarda kısa bir dönem içerisinde uzmanlaşmak ve iyi bir kariyer hedefleyen kişiler tarafından tercih edildiği belirtildi. Mesleki bilgilerini artırmak, kariyerlerinde hızlı ilerlemek, yeni tecrübeler ve bakış açısı kazanmak isteyenlerin de en çok sertifika programlarına katıldığı ifade edildi.

Armada Grandee Eğitim Programları Müdürü Pelin Oğuz Erşan’ın verdiği bilgiye göre; Türk öğrenciler en çok Amerika ve İngiltere’deki sertifika programlarını tercih ediyor.

Tamamen mesleki bir dalda uzmanlaşmaya dayalı ve daha çok pratiğe yönelik olan bu eğitim programını tercih ettiğinizde, en büyük kazancınızın zaman olduğunu dile getirdi. Almak istediğiniz eğitime bağlı olarak 2 haftalık süren programlar olduğu gibi, bazı sertifika programlarının süresi ise 1 yıla kadar çıkabilidiğini ifade ederek, haftalık ders sayısı da 20 ila 30 saat arasında değiştiğini açıkladı.

Erşan, bugün yurtdışında aklınıza gelen hemen her konuda sertifika eğitimlerinin bulunabildiğine dikkat çekti.

İşletme, pazarlama, finans, hukuk, proje yönetimi, gazetecilik, moda tasarımı, aşçılık, film, prodüksiyon, reklam, halkla ilişkiler, dans gibi genel konular; 16mm dijital film, eğlence programları oyunculuğu, mücevher tasarımcılığı gibi özel konular sertifika programlarının çeşitliliği arasında yer aldığını dile getirdi. Bunların içinde son yıllarda en çok ilgi gören programın ise 'Uluslararası İş' konulu sertifika programı olduğunu vurguladı.



Sertifika programları neden tercih ediliyor?



Eğitim alacağınız ülkeye göre lisans eğitimi için en az 3-4 yıl, yüksek lisans eğitimi için en az 1-2 yıla ihtiyaçlarının olduğu açıklandı. Master yapmak için gerekli olan zamanı ve yeterli ekonomik gücü olmayan kişilerin de kısa dönem sertifika veya diploma programlarına gün geçtikçe daha fazla ilgi gösterdikleri belirtildi.



Uzmanlaşmak istenen konu ile ilgili birkaç ay eğitim alınması, ardından okulun ayarladığı bir şirkette sertifika yapılan konuda staj yapılması ve süresi dokuz ayı geçen programlardan sonra bir yıl yasal çalışma iznine sahip olunması, sertifika programlarını Türk öğrenciler için oldukça popüler hale geldiği bildirildi.



Derslerin akademisyenlerin yanı sıra, konusunda uzman profesyoneller tarafından da verildiği kaydedildi. Derslerin akademisyenler ve profesyoneller tarafından verilmesi öğrencilere bu kişilerin deneyim ve tecrübelerinden yararlanma, en son gelişmelerden haberdar olarak kendilerini geliştirme imkânının tanındığı açıklandı.

Erşan, bu sertifika programlarının çoğunun sonunda çeşitli sürelerden oluşan staj olanakları tanındığını belirtti. Üstelik bazı programların sunduğu ücretli iş avantajı ise eğitim için harcamış olduğunuz parayı geri kazanma fırsatı da sunmuş olduğunu ifade etti. Okuluna ve süresine göre değişmek ile birlikte genellikle her keseye göre program bulmanın mümkün olabileceğinin de altını çizdi.



Yurtdışı Sertifika Programına Armada Grandee Güvencesiyle Kaydolun!



Armada Grandee Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı'nın, sertifika programları için danışmanlık hizmetlerini ücretsiz sunduğu duyuruldu. Bu kapsamda bütçe ve hedeflerinize uygun bireysel analiz ve akademik danışmanlık ile uygun ülke, şehir ve program tespitinin yapılabildiği açıklandı.

Eğitim almaya kesin olarak karar verdiğinizde ise, sertifika programına başvuru ve kabul süreci yönetimi ve vize başvuru süreci yönetimini sizin için gerçekleştiriyor. Siz yurt dışındayken havaalanında karşılama ve transfer, konaklama yerleştirme, okul kayıt yenileme işlemleri ve diğer resmi başvurularda danışmanlık, acil durum desteği gibi hizmetlerinin de sunulduğu bildirildi.

