Eğitimde Türkiye ile işbirliğine devam

Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD), Türkiye ile Almanya arasında süren siyasi gerilime rağmen Türk üniversiteleri ile işbirliğini sürdürmeyi planlıyor. DAAD Strateji Bölümü Direktörü Christian Müller, “Zor dönemlerde de bağlantımızın sürmesini, diyalogda kalmaya önem veren, uluslararası bakış açısına sahip eleştirel zihinlerle işbirliğini devam ettirmek istiyoruz” dedi.

Ancak Erasmus değişim programı ile Türkiye'de yüksek öğrenim gören öğrencilerin sayısının ciddi bir oranda azaldığını kaydeden Müller, 2014'e oranla öğrenci sayısının 2016’da üçte birine gerilediğini belirtti.

DAAD'nin Ankara'dan gelen verilere dayanarak verdiği bilgilere göre, Türkiye'deki Erasmus öğrencilerinin sayısı 2014'te 6 bin 600 iken, 2016'da 2 bin 260'a geriledi. Bu konuda güncel siyasi durumun rol oynadığından yola çıktıklarını söyleyen Müller, Türkiye'den yurt dışına giden öğrenci sayısında ise bir artış kaydedildiğini ifade etti. 2016'da Almanya'daki yüksek öğrenim kurumlarında okuyan Türk lise diplomalı öğrenci sayısı ise 6 bin 930.

“Resmi seyahat uyarısı yok”

DAAD, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden sonra Türkiye'deki üniversitelerde yaşanan toplu işten çıkarmalara rağmen, ülkede bir sömestr okumak veya bilimsel araştırma yapmak isteyenlere gitmemeleri yönünde bir uyarıda bulunmayı planlamıyor. DAAD yetkilisi Müller, “Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılmış bir resmi seyahat uyarısı yok, o yüzden biz de böyle bir adım atmayı öngörmüyoruz” diye konuştu.

Ankara ve Berlin arasındaki siyasi gerilimin Türkiye ile ilişkilerini engellemesini istemediğini vurgulayan Müller, “Kesinlikle bütçede kesinti düşünmüyoruz. Hedefimiz, geri çekilerek açıklığı daha da zorlaştırmamak” dedi.

2014 ve 2015 yıllarında DAAD'nin Türkiye ile akademik değişim için teşvik bütçesi 13 milyon Euro idi. Türkiye böylece DAAD'nin en önemli 10 partner ülkesi arasında yer alıyor.

Türkiye'de bilimin yüksek bir seviyede olduğunu ve birçok yüksek öğrenim kurumunda derslerin İngilizce görüldüğünü kaydeden DAAD Strateji Direktörü, “Ülkenin potansiyelini faal tutmak istiyoruz” dedi.

Müller yine de güncel gelişmelerin ışığında biraz temkinli davranmanın yerinde olacağını belirterek “Kamusal alanda nasıl davranılacağına, tabii ki herkesin mantıklı ve zekice düşünerek karar vermesi gerek” şeklinde konuştu.

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