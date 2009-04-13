Eğitimde köye dönüş

Taşımalı eğitime 658.7 milyon TL ödeyen MEB faturayı küçültmek için kapalı olan köy okullarından uygun olanların açılmasını istedi.



Milli Eğitim Bakanlığı, 20 yıl önce başlayan taşımalı eğitimin yeni öğretim yılında daha ekonomik yapılabilmesi için 81 il valisini uyardı. Bakanlık valilere, belediye sınırları içerisindeki öğrencilerin taşınmaması, çocuk sayısı yeterli olan köy okullarının yeniden eğitime açılması ve Yatılı İlköğretim Bölge Okulları'ndaki boş kontenjanların doldurulması önerilerini yaptı.



Bakanlık bedeli düşürmeyi hedefliyor



Bakanlık 20 yıl önce okulu olmayan köylerden şehir merkezine 305 öğrenci taşıyarak başladığı, "Taşımalı Eğitim Sistemi" nde halen yurt genelinde 80 il, 802 ilçe ve 34 bin 519 yerleşim biriminden, şehir merkezlerindeki 5 bin 851 okula 683 bin 415 çocuğu taşıyor. Devlet okula taşınan her çocuk için yıllık 679.3 TL servis ücreti ödüyor. Bu çocuklardan 595 bin 691'i de ücreti her çocuk için yıllık 326.5 TL olan öğle yemeğinden ücretsiz yararlanıyor. Bu durumda Bakanlığın 2008- 2009 öğretim yılında taşımalı eğitim maliyeti 658 milyon 736 bin TL olarak hesaplanıyor. Gelecek eğitim yılında bu bedeli düşürmeyi hedefleyen Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, valiliklere gönderdiği genelgede belediye sınırları içinde kesinlikle öğrenci taşınmamasını istedi.



Taşınması ekonomik olmayan yerleşim birimlerindeki öğrencilerin öncelikli olarak Yİ- BO'lardaki (Yatılı İlköğretim Bölge Okulları) boş kontenjanlara yerleştirilmesini isteyen Bakanlık, çevrede yeterli sayıda öğrencisi bulunan kapalı okul binalarının da hızla onarılarak eğitime açılması talimatı verdi.



Kapasiteye dikkat!



Taşınma merkezi olarak tespit edilecek okulların, derslik-ders araç gereçleri ile öğretmen sayısının da yeterli olmasına dikkat edilmesini isteyen Bakanlık, YİBO ve ikili eğitim yapan okulların taşınma merkezi olarak seçilmesine izin verilmeyeceğini hatırlattı.

