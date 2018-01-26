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Eğitimde kalp krizi geçirip şehit olan astsubay, son yolculuğuna uğurlandı

Çağlar ÖZTÜRK- Erhan TEKTEN- Kasım NARCI/HASSA (Hatay), (DHA)- İZMİR Foça Jandarma Komando Okulu'nda eğitim sırasında kalp krizi geçiren ve 22 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra şehit olan Astsubay Çavuş Rıdvan Metin (27), memleketi Hatay'ın Hassa ilçesinde

26 Ocak 2018 20:35

Çağlar ÖZTÜRK- Erhan TEKTEN- Kasım NARCI/HASSA (Hatay), (DHA)- İZMİR Foça Jandarma Komando Okulu\'nda eğitim sırasında kalp krizi geçiren ve 22 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra şehit olan Astsubay Çavuş Rıdvan Metin (27), memleketi Hatay\'ın Hassa ilçesinde toprağa verildi.
Şehit Astsubay Çavuş Rıdvan Metin için Aktepe Mahallesi Fatih Camii\'nde düzenlenen cenaze törenine, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, şehidin silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit astsubayın annesi Hatice Metin, tören sırasında gözyaşlarına boğuldu. Şehidin 10 kardeş olduğunu söyleyen baba Alahattin Metin, \"Vatan sağ olsun, şehitler ölmez\" dedi. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Aktepe Mahallesi\'nde aile mezarlığına defnedildi.

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