Eğitimde fırsat eşitsizliği sürüyor



Alman Bertelsmen Vakfı'nın Dortmund Teknik Üniversitesi ve Jena Friedrich-Schiller

Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttüğü “Fırsat Aynası” adlı araştırmasında eyaletler

arasında olduğu kadar, eyaletler içinde de büyük farklar olduğu ortaya çıktı.

Araştırmaya göre, üst sosyal katmanlara mensup öğrenciler, eğitim seviyesi daha

düşük ailelerden gelen öğrencilere göre, örneğin matematik dersinde iki seneye varan

oranda önde gidiyor. Rapor, eğitimde bölgeler arasında da ciddi farklar olduğunu

ortaya çıkardı.

Araştırmaya göre, örneğin Bavyera eyaletinde öğrencilerin yüzde 4,9'u okulu yarıda

bırakırken, Saksonya eyaletinde ise öğrencilerin sadece yüzde 44,7'si lise diploması

almaya hak kazanıyor.

Vakıf, araştırmayla ilgili olarak, “Eyaletler arasında çok büyük farklar var, ancak hiçbir

eyalet belli bir alanda ilk veya son sırada değil” açıklaması yaptı.

Vakıf, “Fırsat Aynası” adlı araştırmayla,

yıllık olarak eğitimde fırsat eşitliği ve

okullardaki başarı durumunu ölçüyor. Bu seneki araştırma, 2012/2013 yılları

arasındaki verilere dayanıyor. Araştırma ilk kez 2012 yılında yayınlandı.

