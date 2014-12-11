Eğitimde fırsat eşitsizliği sürüyor

Alman Bertelsmen Vakfı'nın Dortmund Teknik Üniversitesi ve Jena Friedrich-Schiller
Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttüğü “Fırsat Aynası” adlı araştırmasında eyaletler
arasında olduğu kadar, eyaletler içinde de büyük farklar olduğu ortaya çıktı.
Araştırmaya göre, üst sosyal katmanlara mensup öğrenciler, eğitim seviyesi daha
düşük ailelerden gelen öğrencilere göre, örneğin matematik dersinde iki seneye varan
oranda önde gidiyor. Rapor, eğitimde bölgeler arasında da ciddi farklar olduğunu
ortaya çıkardı.
Araştırmaya göre, örneğin Bavyera eyaletinde öğrencilerin yüzde 4,9'u okulu yarıda
bırakırken, Saksonya eyaletinde ise öğrencilerin sadece yüzde 44,7'si lise diploması
almaya hak kazanıyor.
Vakıf, araştırmayla ilgili olarak, “Eyaletler arasında çok büyük farklar var, ancak hiçbir
eyalet belli bir alanda ilk veya son sırada değil” açıklaması yaptı.
Vakıf, “Fırsat Aynası” adlı araştırmayla,
yıllık olarak eğitimde fırsat eşitliği ve
okullardaki başarı durumunu ölçüyor. Bu seneki araştırma, 2012/2013 yılları
arasındaki verilere dayanıyor. Araştırma ilk kez 2012 yılında yayınlandı.