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Yaşam

'Eğitimde denetim sistemi yeniden ele alınmalı'

TEM-SEN Başkanı Mehmet Pınardağ, müfettişlerin öğretmeni sınava çekmesini temel alan denetimin anlamını yitirdiğini vurguladı.

23 Aralık 2008 02:00

Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası (TEM-SEN) Genel Başkanı Mehmet Pınardağ, müfettişlerin, öğretmeni, öğrencinin karşısında sınava çekmesini temel alan denetimin anlamının kalmadığını belirterek, "Denetim sistemi yeniden ele alınmalıdır" dedi.

Pınardağ, Mülkiyeliler Birliği'nde düzenlediği basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanlığında teftiş sisteminin yanlış kurgulandığını savundu. Denetim elemanları arasındaki gelir haksızlığının giderilmesi için hazırlanan 4 ayrı kanun tasarısından hiçbirinin kanunlaşmadığını kaydeden Pınardağ, teftiş sisteminin verimli hale getirilmesini beklediklerini dile getirdi. İlköğretim kurumları ile ortaöğretim kurumları arasında farklılık gösteren denetimlerin kurum ve çalışanlar arasında huzursuzluğa neden olduğunu öne süren Pınarbaşı, şunları kaydetti:

"Teftiş var olmalıdır ancak çağdaş Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre yeniden ele alınmalıdır. İlköğretim müfettişi ortadan kaldırılarak, eğitim müfettişi kavramı getirilmelidir. Bu müfettişler, her branştan ve deneyimden olmalı ve belli merkezlerde konuşlandırılmalıdır. Müfettişlerin sınıfta öğretmeni, öğrencinin karşısında sınava çekmesini temel alan denetimin anlamı kalmamıştır. Öğretmenlerin ihtiyaç duyacağı rehberlik hizmeti, istenen sürelerde müfettişlerce verilmelidir."

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