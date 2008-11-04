Eğitimde, Çin'e ilgi artıyor

Çin, yabancı öğrencilerin eğitim için tercih ettiği ülkeler arasında yerini almaya başladı. Çin’e 2007 yılında, 193’ü Türk olmak üzere 41 bin yabancı öğrenci giriş yaptı



Türkiye'de birçok ilde Çin'de eğitim görmek isteyenlere danışmanlık hizmeti veren Akademi Çin Danışmanlık Grubu yetkilisi Sedat Satıcı, yaptığı açıklamada, Çin hükümetlerinin, son yıllarda ekonomik kalkınmanın yanı sıra eğitime de büyük önem verdiklerini söyledi.



Çin'in, ülke genelindeki 200'ü aşkın üniversiteye yabancı öğrenci çekebilmek için büyük gayret sarf ettiğini bildiren Satıcı, şöyle dedi:



"Çin'de eğitim sektörüne sunulan teşvikler sayesinde bugün Çin'deki üniversite sayısı 200'ü aşmıştır. Bunun yanı sıra üniversitelerin akademik başarıları ise dikkat çekicidir. Uluslararası derecelendirme istatistiklerine göre dünya başarı sıralamasında ilk 500'e giren tam 27 tane Çin Üniversitesi bulunmaktadır, bu sayı Türkiye'de ise sadece 4 üniversite ile sınırlı kalmıştır. Çin kısa zamanda katettiği mesafe sayesinde yabancı öğrencilerin ilgi odağı olmuştur."



Çinceye ilgi



Sedat Satıcı, Çin'deki eğitim kurumlarına ilgide Milli Eğitim Bakanlığının Çinceyi seçmeli ders olarak lise müfredatlarına konulabileceğini belirtmesi ve bunun yanında birçok özel okulda seçmeli ders olarak okutulmasının etkili olduğunu bildirerek, şöyle konuştu:



"Gerek bakanlığın Çinceyi seçmeli ders olarak lise müfredatlarına konabileceğini belirtmesi, gerek Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen'in 'İş bulmak isteyen Çince öğrensin' beyanı bu yönelimi hızlandırmış ve bir anlamda da onaylamıştır.



Çoğu özel kolejin Çinceyi ilkokul ve ortaokul müfredatına sokması, Çin'de eğitim almasını önermesi yaşanılan bu talep patlamasında önemli rol oynamaktadır."



Çin'de lisans, yüksek lisans, MBA (işletme masteri), doktora, araştırmacı ve kişisel gelişim programları, yaz okulları ve dil kursları eğitimlerinden yararlanmak isteyenler için basit işlemlerin olduğunu belirten Satıcı, dil kursları için 16 yaş üstü ve sağlıklı olmanın yeterli olduğunu, lisans ve yüksek lisans programları için ise prosedürler haricinde Çince dil bilgisinin yeterli olduğunu kaydetti.



Satıcı, Çin'de eğitim görmenin bedelinin kişi başına 4 bin ile 8 bin dolar arasında değiştiğini söyledi.



Geçen yıl 193 öğrenci eğitim için Çin'i seçti



Danışmanlık şirketlerinin Çin'e eğitim için gönderdiği öğrencinin her geçen yıl arttığını bildiren Satıcı, şöyle devam etti:



"Çin'e 2007 yılında yabancı öğrenci girişi 41 bin kişidir. Bunlar arasında ağırlıklı olarak Avrupalı öğrencilerin yanı sıra her ülkeden öğrenci bulunmaktadır. Biz 2007-2008 döneminde 193 öğrenci gönderdik. 2008-2009 döneminde bu rakamın 4 katına çıkmasını ve küresel ölçekli pazar payında yüzde 2'lik bir dilim kapmayı hedefliyoruz."

