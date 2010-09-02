-EĞİTİMDE ''ÇİN MALI'' UYARISI ANKARA (A.A) - 02.09.2010 - Yaklaşık 15 milyon öğrencinin ders başı yapacağı 2010-2011 eğitim öğretim yılı öncesi velilerin alış veriş telaşı sürerken, firmalar ucuz ''Çin malı'' ürünlerine karşı aileleri uyarıyor. Hazırlıkların bir ay öncesinden başladığı mağazalar, yeni eğitim yılı için reyonlarını oluşturdu. Reyonlarda genellikle çizgi film kahramanlarının süslediği renkli ürünler yer alırken, çocukların fazlasıyla ilgi gösterdiği bu ürünlerin özellikle dar gelirli ailelerin bütçelerini de zorladığı belirtiliyor. Sadece ihtiyaçlar doğrultusunda satın alınan bir öğrencinin kırtasiye masrafları ise 150 lira ile 250 lira arasında değişiyor. Üretici firmalar ve kırtasiyeler ise bu fiyatların geçen yıla göre aynı düzeyde olduğunu belirtirken, düşük kalitede olduğunu söyledikleri ''Çin malı'' ürünlere karşı ise aileleri uyarıyor. Kırtasiye sektöründe hizmet veren Mopak Ankara Bölge Müdürü Ufuk Tamaşa, eğitim sektörünün 1 milyar liraya yakın pazar payına sahip olduğunu söyledi. Firmaların sezon hazırlıklarına her yıl ocak şubat ayından başladığını belirten Tamaşa, ''Toptancılara ürünlerimizi verdik onlarda kırtasiyelere dağıttı. Şimdi müşterileri bekliyoruz'' dedi. Kırtasiye malzemelerinde sezon ortalarında bir artış yaşandığını ancak rakamların yeniden düşüş gösterdiğini belirten Tamaşa, geçen yıla göre fiyatların aynı seviyede olduğunu kaydetti. -''ÇİN MALI FURYASI''- Ürün kalitesine göre değişebilmekle bir öğrencinin masrafının 250 lirayı bulabildiğini anlatan Tamaşa, sektördeki ''Çin malı furyası''nın ise sürdüğünü bildirdi. Çin'den gelen ürünlerin ucuz olması nedeniyle tercih edildiğini ancak bunun yanlış olduğunu belirten Tamaşa, ''Başta biz olmak üzere Türk üreticisi kaliteden ödün vermiyor. Çin, maliyeti düşük tutmak için hammaddeyi yeteri kadar kullanmıyor, ayrıca uygun kimyasallar yerine farklıları kullanılıyor. Bu durumda sağlık ve uzun süre kullanım açısından önemli risk taşıyor'' dedi. Çin malı bir kalemin 50 kuruşa alınabileceğini anımsatan Tamaşa, ancak bu kalemin bir kaç açmadan sonra kesinlikle kullanılamayacağını savundu. Tamaşa, Çin malı defterlerde kullanılan kağıtlarında, silindiği zaman yırtıklarını ayrıca çocukların gözlerini de yorduğunu kaydederek, aileleri bu tür ürünleri alırken iki kere düşünmeye davet etti. Tamaşa, ucuz alınan ancak çabuk bozulan ürünlerin aile bütçesine daha fazla zarar vereceğini de kaydetti.