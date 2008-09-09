Eğitimde barınma sorununa dikkat

Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği (TÜGED) Genel Başkanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Erdoğan, "Kırsal bölgede kız çocukları barınma sorunu nedeniyle orta öğretime devam edemiyor. Kız çocuklarını okutmak isteyen aileler köyünü terk etmek zorunda kalıyor" dedi.



Erdoğan, yaptığı açıklamada, dernek olarak kırsal bölgelerde yaşayan ailelerin kız çocuklarının eğitimlerine yönelik yaptıkları alan taramasında ilginç sonuçlarla karşılaştıklarını söyledi.



Yozgat’ın Sarıkaya ilçesini pilot bölge seçtiklerini belirten Erdoğan, kırsalda yaşayan kız çocuklarının eğitimlerine devam edebilmelerinde engel olarak görülen barınma sorununu çözmek üzere, 400 öğrenci kapasiteli kız yurdu inşaatı başlattıklarını ifade etti. Sarıkaya ilçesine bağlı köyleri ziyaret edip, harabeye dönen evlerin neden boşaltıldığı ve kız öğrencilerin eğitimlerine yönelik bilgiler toplayan Erdoğan, köylerin boşalmasındaki diğer bir etkenin ailelerin kız çocuklarını okutma isteğine bağlı olduğunu anlattı.



Kırsal kesimlerde yaşayan ailelerin kız çocuklarını barınma sorunu nedeniyle okutmadıklarının altını çizen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Köylerde zorunlu ilköğretim okulunu tamamlayan erkek öğrenciler için fazla sorun yok. Bugün pilot bölge olarak seçtiğimiz Sarıkaya ilçesinde 4-5 tane erkek öğrenci yurdu bulunurken, kız öğrencilerin kalabileceği bir yurt bulunmamaktadır. Anadolu’nun büyük bölümünde de durum aynıdır. Bu nedenle de kırsalda yaşayan kız çocuklarının yüzde 60’ından fazlası, zorunlu eğitim sonrasında lise ve dengi okullara devam edememektedir."



Erdoğan, lise ve dengi okulların bulunduğu şehir merkezlerinde kırsal kesimde yaşayanların kız çocuklarına yönelik barınabilecekleri mekanların yapılması gerektiğini de vurguladı. Erdoğan, pilot bölge seçtikleri Sarıkaya ilçesinde kız öğrencilere yönelik yurt yapmak üzere çalışmalara başladıklarını ifade ederek, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: "İlçe merkezi Sarıkaya’da 4-5 tane erkek öğrenci yurdu olmasına karşın kız öğrenci yurdu yok. Babaları kız öğrenci yurdu olmadığı için ilköğretimden sonra kızlarını okula göndermiyorlar. Geçtiğimiz ay Sarıkaya’da bir kız öğrenci yurdunun temelini attık. 2 yıl içerisinde bitireceğiz. Yurt tamamlandığı zaman 400 tane kız çocuğumuz orada eğitim-öğretim görecek ve artık babalarının bahanesi olmayacak."





