‘Eğitimde 76. maddeyi durdurun’

Eğitim-İş, 657 sayılı yasanın 76. maddesine dayanılarak yapılan “usulsüz” atamaların önüne geçmek için söz konusu 76. maddeye göre yapılan tüm atamaların iptali istemiyle Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurdu.



Eğitim-İş Genel Başkanı Yüksel Adıbelli, yaptığı açıklamada, Hüseyin Çelik'in bakanlığı döneminde “siyası parti militanı” gibi hareket ederek, eğitim sisteminin “başına bela” olduğunu savunarak, “nihayet kurtulduk” dedi.



Çelik'in, gitmeden önce, 657 sayılı yasanın 76. maddesine göre atamalar yaparak kadrolaşma hedefine “yeni bir boyut” kazandırdığını söyleyen Adıbelli, “Hukuk devletimiz adına utanç verici bir keyfilik örneği olan uygulama ile birlikte eğitim kurumlarının beş yönetici kadroları sistematik olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 maddesine dayanılarak doldurulmaya başlandı. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın, 76 madde ayıbını da mutlaka temizleyeceğiz. Konuyla ilgili ilk girişimimizi bugün yaptık ve sonuç alıncaya değin gereken tüm hukuki sureci işleteceğiz” dedi.



Adıbelli, Bakan Nimet Çubukçu'nun taleplerinin gereğini yerine getirmesini ve bu yolla temsilcisi olduğu siyasi anlayış ile milli eğitim çalışanları arasındaki güvensizlik ortamını kısmen de olsa ortadan kaldırmasını umut ettiklerini söyledi. Eğitim-İş tarafından sunulan dilekçede, 76. maddeye göre yapılan atamaların iptal edilmesi istemi ve gerekçeleri 4 sayfalık rapor halinde sunuldu.

