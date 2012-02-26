Eğitimde '4+4+4' modeline 28 Şubat savunması

T24 - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran tasarı ile ilgili olarak, "Şuanda eğitimde bir reform yapmaya çalışıyoruz, 28 Şubat'ın en son kalıntılarından biri de böylece temizlenmiş olacak" dedi.

Bakan Yılmaz, Bingöl Halk Oyunları Araştırma Derneğince yürütülen ve SODES kapsamında finanse edilen “Bingöl Kültür Merkezi Projesi”nin açılışını yaptıktan sonra Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Merkez İlçe olağan kongresine katıldı. Yapılması düşünülen eğitim reformuyla okul öncesi eğitim dahil 13 yıllık bir temel eğitimi tarif ettiklerini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

“Şu anda eğitimde bir reform yapmaya çalışıyoruz, 28 Şubat'ın en son kalıntılarından biri de böylece temizlenmiş olacak. Ne yaptılar o tarihte, sırf imam hatip liselerini kapatmak için bütün mesleki eğitim sistemini kurban ettiler. Türkiye'nin gelişmesini, kalkınmasını isteyen bir insanın yapabileceği bir şey değil. Türkiye'ye büyük zarar verdiler. Biz şimdi eğitimin süresini kısaltmak istemiyoruz, hiç öyle bir niyetimiz yok. Tam aksine 12 yıla kadar çıkıyor. Okul öncesini de sayarsanız 13 yıl kadar temel eğitimi tarif ediyoruz. Ama (Bu kesintili olsun) diyoruz. Mesleki eğitimin önüne kimse geçmesin istiyoruz.

Bazıları diyorlar ki, 'Yeni sistem gelince kız çocukları okula gidemeyecek.' Kız çocuklarının okula gitmesini en fazla destekleyen hükümet, bizim hükümetimizdir. Şartlı Nakit Transferi dediğimiz uygulamada yoksul bir aile, kız çocuğunu okula gönderirse, annesine erkek çocuktan daha fazla para veriyoruz. Biz kız çocuklarının okula gitmesini istemezsek böyle bir şey yapar mıyız? 'Haydi Kızlar Okula' kampanyasını biz başlattık. Meclisimizde tartışılıyor, haklı bazı eleştiriler varsa meclisimiz onları dikkate alır, gereğini yapar. Ama birçok yapılan eleştirinin de teknik eleştiri olmadığını, ideolojik, haksız eleştiri olduğunu bilmek lazım.”

'Terörden ve şiddetten çok şey kaybettik'

Bakan Yılmaz, AK Parti iktidarında yapılan hizmet ve yatırımlara da değinerek eğitimde, sağlıkta ve yoksullukla mücadele ile engelliler konusunda birçok adım attıklarını söyledi. Demokraside çok ileri noktalara geldiklerini belirten Bakan Yılmaz, “Ekonomimiz dünyayı kıskandırıyor. Sosyal alanda büyük adımlar attık” dedi. Bingöl Havaalanı inşaatını 2012 yılında tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Yılmaz, havaalanı inşaatı dahil bazı yatırımlara terör saldırısı yapıldığını anımsattı. Yılmaz, bütün bunlara rağmen yatırımlara devam ettiklerini ve edeceklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Bir taraftan (Bingöl'de hizmet yok, niye hizmet gecikiyor.) diyeceksin bir taraftan da terör saldırıları olacak, hizmete saldıracaksınız. İkisi aynı anda olur mu? Bu konuda çok net olmamız lazım. Her fikre saygılıyız, kim hangi partiyi istiyorsa gitsin, kimi faydalı görüyorsa oyunu ona versin. Fakat bir konuda çok net olmamız lazım. Biz terör istemiyoruz, memleketimiz de şiddet istemiyoruz. Terörden ve şiddetten çok şey kaybettik. Türkiye demokratik bir hukuk devletidir, herkes hakkını hukukunu arar, fikri neyse insanları ikna etmeye çalışır. Ama bugünkü dünyada ve Türkiye'de hiç kimse terörü savunamaz, teröre bahane bulamaz bu işin bahanesi kalmamıştır. Eğer Türkiye'nin demokrasisinde eksik gördüğünüz şeyler varsa buyurun anayasa çalışmasına mecliste bir komisyon kurduk, bütün partiler orada, biz AK Parti olarak sonuna kadar bu sürece destek olacağız.”

'Suriye yönetimi o fırsatları değerlendirmedi'

Bakan Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin, ister Müslim, ister gayrimüslim olsun Türkiye'nin mazlum halklara sahip çıktığını belirterek, yakında olsun, uzakta olsun, nerede bir zulüm ve haksızlık varsa Türkiye'nin onun karşısına çıktığını söyledi. Görev gereği birkaç defa Suriye'ye gidip geldiğini hatırlatan Yılmaz, Türkiye'nin, Suriye'deki yönetime çok fırsat verdiğini anlattı. Yılmaz, birçok ülke zor durumda olan Suriye'yi sıkıştırırken, Türkiye'nin destek sunduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Suriye'ye bir fırsat verelim, destek verelim, kan dökülmesin, bir sıkıntı çıkmasın, kendi içinde bir değişim olsun, yenileme olsun istedik. Suriye'deki görevlilere eğitimler verdik, ticaret kanallarını açtık, her türlü desteği verdik. Ama maalesef Suriye yönetimi o fırsatları değerlendirmedi. Kendi halkına karşı zulüm etmeye başladı, kendi halkını katletmeye başladı, geniş kitlelerin taleplerine kulaklarını tıkayıp, dar bir çevrede iktidarı korumaya çalıştı. Biz, bu yolun yol olmadığını söylüyoruz. Biz Suriye halkından yanayız, biz mazlumlardan yanayız ve biz her zaman için böyle olmaya devam edeceğiz. Suriye'dekiler bizim kardeşlerimiz. Biz Suriye'ye başka bir gözle bakıyoruz. Biz, gerçekten aynı tarihin, aynı medeniyetin parçalarıyız. Birbirimize o kadar çok benziyoruz ki, farklı dillerde konuşmamıza rağmen aynı medeniyetin, aynı tarihin ve aynı coğrafyanın mensuplarıyız.”

Spor Toto 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Belediye Bingölspor'un taraftarları Bakan Yılmaz'a, takımın renklerinden oluşan yeşil-beyaz kaşkol ve forma hediye ederek, takıma destek istedi. Bakan Yılmaz da Belediye Bingölspor'un başarılarını yakından takip ettiğini belirterek, imkanlar ölçüsünde yardımcı olduğunu söyledi.

Kongreye Bakan Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Bingöl Milletvekili Eşref Taş ve İstanbul Milletvekili Nureddin Nebati, Bingöl Belediye Başkanı Serdar Atalay ile çok sayıda partili katıldı.