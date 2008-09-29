Eğitimcinin geri dönüşüm sevdası

İzmir'in Selçuk ilçesindeki lisede görev yaptığı sırada başlattığı kampanyayla 13 yılda 279 ton kağıt toplatan Nurhan Yetiz, emekli olduktan sonra göreve başladığı özel kurumda da aynı kampanyayı başlattı.



Selçuk Lisesinde uzun yıllar müdür olarak görev yapan ve emekli olduktan sonra Selçuk Belediyesi Spor Kulübüne ait özel dershanede müdürlük yapan Nurhan Yetiz, 1981 yılında Selçuk Lisesinde "Kendi okulumuzu kağıt toplayarak yapalım, ormanlarımızı koruyalım" sloganıyla kağıt kampanyası başlattığını anımsattı.



Söz konusu kağıt toplama kampanyasını, şimdi görev yaptığı dershanede tekrarladıklarını belirten Nurhan Yetiz, böylelikle hem dershaneye hem de öğrencilere katkı sağladıklarını söyledi.



Yetiz, şunları kaydetti:

"Bu kampanyayı ilk başlattığımız zaman Selçuk Lisesi olarak öğrenci velilerinden koruma derneği aracılığıyla yardım alınmasına karşıydık. Bu nedenle her öğrencinin yılda 50 kilogram kağıt getirmesini amaçladık. Asıl düşünce bu alışkanlığı yaygınlaştırmaktı. 1994 yılına kadar 279 ton kağıt topladık."



Emekli olduktan sonra bu çalışmayı kendisinin bireysel olarak devam ettirdiğini anlatan Nurhan Yetiz, Selçuk Belediyesinin desteğiyle toplanan kağıtları fabrikalara teslim ettiğini ve satılan kağıtların gelirini ise o yıllarda yüksek öğrenimini sürdüren öğrencilere göndererek katkı sağladıklarını kaydetti.



Bu alışkanlığı müdür olarak görev yaptığı özel dershanenin kuruluşunun birinci yılında tekrar başlattıklarını ifade eden Yetiz, şöyle devam etti:



"Bu kampanyaya resmi ve özel kurumlar, iş yeri sahipleri ve aileler birikimlerini bizlere teslim ederek destek vermeye başladı. 15 günlük süre içinde iki tona yakın kağıdın toplanması bizleri oldukça mutlu etti. Bu çabanın ekonomimize olan katkısının yanı sıra öğrenimlerini sürdürmekte zorlanan öğrencilerimize destek olacağını düşünüyorum."



