Eğitimcilere ek ders müjdesi

Cumhurbaşkanı Gül, öğretmenleri Çankaya'da yemekte ağırladı. Bakan Çelik de 30 bin eğitimciye ek ders ücreti müjdesi verdi.



24 Kasım Öğretmenler Günü'nde eğitim çalışanları, ek ders ücreti kararnamesinden doğan kayıplarının düzeltileceği müjdesi ile sevindi. Çankaya Köşkü'nde dün öğle yemeği veren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 7 bölgeyi temsil eden öğretmenlerle aynı masayı paylaştı. Gül'ün masasında Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'le birlikte Tatvan Yatılı Bölge İlköğretim Okulu'ndaki öğretmeni Betül Boral da yer aldı. Gül, değişimlerin gerisinde kalmamak, gelecek nesilleri yeniliklere adapte etmek konusunda öğretmenlere büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, öğretmenlere "Sizlerin asla öğrencilerinizin, yetiştirdiklerinizin gerisinde kalmamanız gerekir. Belki anneler, babalar çocuklarının gerisinde kalabilir, kalıyorlar da. Ama sizlerin asla kalmaması gerekir" dedi.



Bakan'dan sevindiren haber



Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik de Milli Eğitim Şura Salonu'nda yapılan törende öğretmenliğin karşılığının maddi unsurlarla ölçülemeyeceğini anlatırken en büyük alkışı ek ders ücreti kayıplarının düzeltileceği haberini verirken aldı. Çelik, eşit işe eşit ücret zamlarından şube müdürleri, milli eğitim müdür yardımcıları, ilköğretim müfettişleri gibi bazı eğitim çalışanlarının yararlanamadığını belirterek, "Ek ders ücretlerini düzenleyen çalışmamız bugün Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı. Bu problem de bu hafta içinde tamamıyla çözülecektir" diye konuştu. Yaklaşık 30 bin eğitimciyi ilgilendiren yeni düzenlemenin kişi başı 500 YTL civarında bir ek ödemeye neden olacağı öğrenildi



