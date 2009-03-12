Eğitimcilerden tebeşirli eylem

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Adana Şubesi üyeleri, AKP binası önüne tebeşir bırakarak, ekonomik krize, eğitim ve sağlık sorunlarına çözüm istedi.



Eğitim-Sen’in Atatürk Caddesi’ndeki şube binası önünde toplanan sendika üyesi yaklaşık 100 kişi, ellerine tebeşir alıp, ‘Geleceğimizi birlikte belirlemeye var mısınız?’ yazılı dövizleri taşıyarak, zincir şeklinde, tek sıra halinde AKP il binasının bulunduğu sokağa kadar yürüdü.



Polis yollarını kesti



Sokakta Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü polislerinin yolu kesmesi nedeniyle grup AKP binası önüne kadar gidemedi.



Bunun üzerine grup adına konuşan Eğitim-Sen Şube Başkanı Güven Boğa, “Maaşlarımızın enflasyon karşısında erimesi, başlıca mal ve hizmetlere peş peşe yapılan zamlar, toplumun tüm kesimleri gibi eğitim ve bilim emekçilerinin de ekonomik krizden etkilenmesine neden olmuştur. Yaşanan kriz süreci, eğitim sisteminin niteliğini belirleyen sorunların temelindeki eşitsizlik ve adaletsizlik uygulamalarını arttırmıştır. Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de parası olanlar olmayana göre ciddi avantaj elde etmekte, parası olan eğitim yaşamını sürdürebilirken, yoksul ailelerin çocukları parasızlık nedeniyle eğitim sisteminin dışına itilmektedir. Sağlıkta da aynı durum söz konusudur. Eğitim ve bilim emekçileri krizin bedelini ödemeyecek, bu yönde mücadelesini sürdürecek. Hükümetten çözüm paketleri bekliyoruz” dedi.



‘Parasız sağlık, parasız eğitim’, ‘Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek’ sloganları atan gruba sokaktan geçen bazı vatandaşlar alkışla destek verdi. Yapılan görüşme sonunda gruptan temsilci seçilen 5 kişi, beyaz tebeşirleri AKP il binasının kapısına bıraktı. Grup, daha sonra olaysız dağıldı.



