Eğitimcilerden öğretmen lisesi için katkı

Sivas'ın Gürün ilçesinde, öğretmenler maaş promosyonlarını Anadolu Öğretmen Lisesi yapımı için başlatılan kampanyaya bağışladı.



Eğitim-Bir-Sen Gürün Temsilcisi Muharrem Demir ile Türk Eğitim Sendikası Temsilcisi Hakan Avcu, 296 öğretmenin maaş promosyonlarından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne kalan yüzde 30'luk bölümünü oluşturan 88 bin TL'lik çeki, Anadolu Öğretmen Lisesinin yapımında kullanılmak üzere Kaymakam Davut Gül'e makamında teslim etti.



Kaymakam Davut Gül, sendikaların ortak hareket ederek ilçedeki öğretmenlerin maaş promosyonlarını, eğitim alanında ilçenin önemli bir ihtiyacı için bağışlamalarının örnek bir davranış olduğunu söyledi.



Öğretmen maaşlarının yatırıldığı bankayla yaptıkları anlaşma karşılığında, promosyonun Milli Eğitim Müdürlüğüne kalması gereken yüzdelik diliminin, Anadolu Öğretmen Lisesinin yapımı için bağışlandığını anlatan Kaymakam Gül, "eğitimcilerin kendilerine yakışır bir hareketle maaşlarından aldıkları promosyonun bir kısmını görev yaptıkları ilçeye bağışlamalarını takdirle karşıladım" dedi.



Milli Eğitim Müdürü Mehmet Arslan da, her iki sendikanın yöneticileri ve öğretmenlerle yaptıkları görüşmeler neticesinde kurumlarına kalması gereken payı kaymakamlığın başlattığı "Gürün Anadolu Öğretmen Lisesi İçin Bir Tuğla da Sen Koy" adlı kampanyaya bağışlamayı uygun bulduklarını söyledi.



Olması gerekeni yaptıklarını ifade eden Arslan, "eğitimciler olarak Gürün'de başlatılan böylesi önemli bir çalışmaya ciddi bir katkı sağladığımızı umuyoruz. Bu davranışımız hayırseverlere de örnek olur" diye konuştu.

