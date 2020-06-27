Eğitimciler YKS sorularını değerlendirdi: Türkçe soruları belirleyici oldu

Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin girdiği YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleştirilirken, İSTEK Okulları Sınav ve Yayın Koordinatörü Mustafa Yazıcıoğlu, Türkçe sorularının bu yıl belirleyici olduğunu ifade etti.

İSTEK Okulları Sınav ve Yayın Koordinatörü Mustafa Yazıcıoğlu soruları değerlendirdi

"Öğrenciler Türkçe sorularına zaman ayıramadıklarını söyledi"

Yazıcıoğlu öğrencilerin pandemi süreci ile uzaktan eğitim sistemini özümsediklerini belirterek şunları söyledi: "Öğrenciler; canlı dersleri dinleyerek, öğretmenlerine sorular sorarak bugünlere gelmiş oldular. Bugünkü sınava baktığımızda öncekilerden bazı farkları vardı. Öncelikle sınav süresi 135 dakikaydı. Bu yıl 165 dakikaya çıkarıldı.



Sadece bu yıl uygulanmak üzere baraj puanı 170’e indirildi. Öğrenciler sosyal mesafeye dikkat etti, maskeleri takılıydı. Sınavda öğrencilerin ilk olarak Türkçe sorularıyla karşılaştıklarını belirten Yazıcıoğlu, "Türkçe soruları her yıl olduğu gibi 40 taneydi. Ardından 20 sosyal, 40 matematik ve 20 fen sorusu vardı. Birçok öğrenci sürenin yeterli gelmediğini çünkü Türkçe sorularının uzun ve detaylı olduğunu bu nedenle diğerlerine fazla zaman ayıramadıklarını belirttiler." dedi.

"Çelişkili şıklar fazlaydı"

Sınavdaki belirleyici ve ayırıcı soruların Türkçe soruları olduğunu belirten Yazıcıoğlu, "Her yıl matematik sorularının belirleyici olduğu söylenirdi. Bu yıl farklı branşlarda yine zor sorular vardı. Türkçe soruları geçmişe göre kısa paragraflardan oluşsa da çeldirici şıkların fazla olması nedeniyle öğrenciler doğru cevaba ulaşamadı. Aynı paragrafı birkaç kere okumak zorunda kalan bazı öğrenciler oldu.



İçerik noktasında da Türkçe sorularında günümüz sanatçılarından örnekler alınmıştı. Türkçe sorularının bazılarının felsefeye yaklaştığını ve bu nedenle kolayca çözülemediğini söyledi. Bu yıl belirleyici olarak Türkçe, matematik ve fizikte birkaç sorunun olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Pazar günü ikinci oturumu gerçekleştirilecek olan sınav için de konuşan Yazıcıoğlu öğrencilerin rutinlerini bozmaması ve sınava giderken oluşabilecek aksilikleri göz önünde bulundurarak evden erken çıkmaları tavsiyesinde bulundu. (DHA)