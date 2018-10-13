Eğitimciler kaygılı; derste konsantrasyonu sağlayan ilaçları kullanan öğrencilerin sayısı artıyor

Sınavlara hazırlanan lise öğrencileri ve özellikle tıp fakültesi, diş hekimliği gibi ders yükü fazla olan öğrencilerin ‘sakinleştirici’ ve ‘konsantrasyon sağlayıcı’ ilaçlara olan ilgisi eğitimcileri kaygılandırıyor. Sınavda başarılı olmak, stresle baş etmek, derse konsantre olabilmek gibi nedenlerle doktora başvuran öğrencilere kolaylıkla reçete yazılıyor.

Hürriyet gazetesinden Nuran Çakmakçı’nın yazısına göre “Sınava hazırlanıyorum”, “Tez yazıyorum”, “Notumu yükseltmek istiyorum, dersi dinleyemiyorum” şikâyetleriyle hekimlere koşan 14-21 yaş arası gençler kendileri ilaç almakla kalmıyor, başarılarının formülünü bunlara bağlayıp arkadaşlarına da hararetle öneriyorlar. Kulaktan kulağa yayılan bu “doping” ilaçları yüzünden eğitimciler oldukça kaygılı. İlaçlar, rekabetçi anneler ve başarı odaklı öğrenciler nedeniyle hızla yaygınlaşıyor.

Konuya ilişkin olarak Çakmakçı’ya açıklamalarda bulunan Psikiyatrist Prof. Dr. Yankı Yazgan, Stimülan grubu ilaçların odaklanma ve konsantrasyondan sorumlu beyin sistemlerinin işleyişini düzenleyerek dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanılı çocuklara ve gençlere, sorunlarının kontrolü için katkısı olmakta. Bu grup ilaçları sınav performansını arttırmak amaçlı kullanımın bir yararı olması için çocukta teşhis edilmemiş bir DEHB olması dışında pek açıklaması olmaz. Ancak insanlar kendilerine yararı olacağına inandıkları şeylerden yarar görmeye yatkınlar, oysa doktorlar ilaçları verirken hem dikkat ve odaklanma ile ilişkili davranış sorunları yaşayan, hem de bundan hayatı ciddi şekilde etkilenen kişilere reçete ediyorlar. Başarı düşüklüğü dikkat ve odaklanma dışında birçok etkene bağlı olabildiği için bunlar araştırılmaksızın faydalı sonuç verecek bir tedavi planlanamaz. Bu araştırmayı bir hekim yaptıysa ve tedavi önerdiyse bunun yararını izlemek aile ve okulun rolü. Ancak ailenin not yükseltici amaçla ve durumun ne olduğuna bakmaksızın hekim denetiminde olmadan ilaç kullandığı durumlar uygun değil” diyerek konunun önemine dikkat çekti.

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